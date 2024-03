Djokovic, sconvolgente quello che è successo: stavolta è finita malissimo

L’indiscrezione riferita dal quotidiano getta più di un’ombra sul passato tra Djokovic ed Ivanisevic: ecco il clamoroso retroscena

Tutto finito. Dopo cinque lunghi anni fatti di successi, trionfi, record stracciati. Ma anche – come riferito da uno dei due protagonisti della vicenda – di ‘prove e tribolazioni’. E di contrasti e di clamorose sfuriate contro il suo angolo inscenate sempre più di frequente dal campione serbo durante i suoi match.

Negli ultimi giorni su X è diventato virale un video in cui si vede Novak Djokovic, impegnato sul campo centrale di Melbourne nella semifinale persa nettamente contro Jannik Sinner, imprecare a lungo contro Goran Ivanisevic e gli altri membri dello staff.

“Tutti voi, sì tutti voi, è un fallimento. Quanto siete pessimi… orrore, orrore per tutti. Vi licenzio tutti“, il labiale colto dalla TV serba e irradiato nell’etere proprio poche ore dopo la clamorosa decisione assunta dal campione di Belgrado. Che ha deciso di interrompere il rapporto professionale con una delle leggende del tennis croato proprio poco prima dell’avvio della stagione sulla terra rossa.

Il quotidiano ‘Sportskeeda’, che aveva già lanciato dei pesanti dubbi sul fatto che Ivanisevic fosse arrivato al punto massimo di sopportazione degli scatti d’ira del suo assistito, ora rilancia con una nuova indiscrezione. Che dimostrerebbe come la separazione a ‘tarallucci e vino’ tra il numero uno del mondo e il vincitore di Wimbledon 2001 non sia effetti stata così consensuale e pacifica come il 24 volte campione Slam avrebbe lasciato intendere con il post suoi suoi account social.

Djokovic, l’addio ad Ivanisevic si tinge di giallo: c’è il retroscena

Il giornale riferisce come il punto di rottura – perché di rottura si parla espressamente – sarebbe avvenuto in uno degli allenamenti del serbo sui campi di Indian Wells. Djokovic sarebbe apparso svolgiato e poco motivato: questo avrebbe comportato la dura reazione di Ivanisevic, entrato apertamente in polemica col tennista.

L’episodio si sarebbe innestato in un contesto fatto di sempre maggior insofferenza abbondantemente mostrata dal fuoriclasse in attività nei confronti di Ivanisevic, già vittima di diversi insulti che il croato aveva sempre in qualche modo ‘giustificato’ con la trance agonistica e con la rabbia di cui si è sempre nutrito Nole per dare il meglio di sé.

Sportskeeda conclude la sua tesi sulla separazione ‘velenosa’ tra Djokovic ed Ivanisevic ricordando come quest’ultimo si fosse già mostrato in totale disaccordo sulla supposta idea del primo di saltare Wimbledon per preparare al meglio il torneo olimpico di Parigi che, come noto, si disputa sulla stessa terra rossa del Roland Garros.