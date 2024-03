Il gesto che hanno visto tutti: Sinner, perché lo ha fatto

Jannik Sinner è il grande protagonista dello sport italiano in questo momento. Tutto ormai fa parlare del tennista azzurro

Il 2024 di Jannik Sinner è stato fin qui fantastico. O meglio è dalla fine della scorsa stagione che il tennista azzurro regala grandi soddisfazioni a tutto il nostro tennis. L’altoatesino ha trascinato l’Italia a fine 2023 alla vittoria della Coppa Davis, trofeo che mancava da quasi mezzo secolo, ma quello è stato solo l’inizio.

Lo abbiamo ammirato alle Atp Finals di Torino dove si arrese solo in finale ad uno straordinario Novak Djokovic, ma nel 2024 Jannik appare quasi imbattibile. Sinner è entrato nella Top 3 mondiale, il primo italiano a farlo nella storia dell’era Open ed è stato il primo azzurro a vincere gli Australian Open. La posizione numero uno ora è tutt’altro che un miraggio, anzi è sempre più vicina.

Sinner nelle prossime settimane potrà provarci sulla terra battuta, nel 2023 ha ottenuto pochi punti tra Roma e Parigi e la sfida a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz è lanciata. Per raggiungere questi risultati bisogna allenarsi costantemente, lavoro e sacrificio sempre e Jannik è un vero esempio, da questo punto di vista.

Per certi versi la sua attenzione ai dettagli è maniacale e anche al Miami Open abbiamo assistito a particolari situazioni che evidenziano tutto ciò. Ancora oggi i tifosi restano sorpresi dall’atteggiamento e dai gesti di Jannik Sinner.

Jannik Sinner, il gesto riguardo la racchetta sorprende tutti

Nel corso di alcuni match durante il Miami Open non è passato inosservato un curioso gesto di Jannik Sinner inerente la sua racchetta. Durante la pausa ai box Jannik poggia la sua racchetta e nello specifico il manico vicino al ventilatore; in molti si sono chiesti il motivo do questo gesto e la realtà è che Sinner semplicemente voleva contrastare l’umidità e asciugare il più possibile il manico della racchetta, evitando ogni problema. Ecco il video:

D’altronde l’atleta di San Candido lo ha sottolineato durante il post gara di questo match: “Rispetto a Indian Wells qui c’è molta più umidità e con il vento diventa difficile giocare. In generale però mi piace giocare su questo campo”. L’ennesima dimostrazione dell’attenzione maniacale ai dettagli dell’azzurro, attento a ogni gesto pur di ottenere la vittoria.

Sinner dopo Miami tornerà in campo probabilmente nel Masters 1000 di Montecarlo ed i tifosi non vedono l’ora di rivederlo, stavolta su terra battuta dove in passato ha faticato e ora c’è curiosità per vedere i suoi miglioramenti.