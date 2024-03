Un lunedì di Pasquetta in Serie A incentrato sulla lotta per non retrocedere: cinque gli appuntamenti in programma dopo le cinque sfide giocate sabato. Diverse le sorprese a partire dalle vittorie di Lazio e Atalanta su Napoli e Juventus e, con il Milan, che, ancora una volta, si è confermato in questo 2024.

Chiuderanno la 30esima giornata di Serie A Lecce-Roma e Inter-Empoli con giallorossi e nerazzurri tra le squadre più in forma di questi ultimi due mesi. La rivelazione di questa stagione, il Bologna, riceva a domicilio una Salernitana, in netta difficoltà e con l’ennesimo cambio in panchina di un’annata da dimenticare che potrebbe concludersi con la retrocessione in Serie B.

Alle 15 Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese: la lotta per la salvezza sarà lunga, estenuante e fino all’ultima giornata considerando che dal Lecce (13esimo) al Sassuolo (19esimo) ci sono soltanto cinque punti di differenza, con il Frosinone, che nella giornata di ieri ha strappato un punto prezioso al Marassi contro un Genoa prossimo alla salvezza.

