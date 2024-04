Adesso cambia tutto per Sinner, la decisione è presa

La stagione è pronta a cambiare subito superficie. Il mondo del tennis vedrà ancora una volta Jannik Sinner come assoluto protagonista

Jannik Sinner è l’assoluto protagonista sinora del tennis e dello sport italiano del 2024. In questa stagione il tennista altoatesino ha fatto il definitivo salto di qualità ed è ora considerato tra i principali tennisti al mondo. Guardando agli ultimi risultati e alla classifica Race (quella inerente solo ai risultati 2024) Sinner sarebbe addirittura il numero uno.

Titoli Slam, grandi prestazioni contro chiunque e una costante voglia di lavorare e non fermarsi mai. Sinner scala la classifica e i tifosi sognano di vederlo presto in cima al ranking, l’obiettivo – neanche troppo velato ormai – è diventare il numero uno al mondo, risultato mai riuscito a nessun italiano nel corso della storia di questo sport. Per fare ciò però bisogna ottenere buoni risultati non solo su cemento, ma su tutte le superfici, Sinner deve stupire anche su terra rossa ed erba.

L’azzurro è chiamato subito alla riscossa. Il Miami Open è appena finito e Jannik l’ha vissuto come grande protagonista, ma il tennis non si ferma ed anzi in queste ore comincerà ufficialmente la stagione della terra battuta. Per Jannik una settimana di riposo e poi tornerà sulla terra rossa di Montecarlo, torneo in programma dal prossimo 8 Aprile. Ma il circuito non si ferma e anche questa settimana ci saranno diversi azzurri in campo.

Non solo Sinner, in campo anche Berrettini

Il debutto di Sinner su terra rossa avverrà quindi tra pochi giorni, l’azzurro deve riscattare un 2023 di alti e bassi e tutti ricordano i brutti ko agli Internazionali d’Italia a Roma e al Roland Garros, tornei che – in caso di grandi risultati – gli permetterebbero di agguantare il primato nel ranking Atp.

Questa settimana ci saranno anche altri tornei, nello specifico il torneo Atp 250 di Marrakech e quello 250 dell’Estoril. In Marocco tanti match interessanti e ci sarà anche l’occasione per vedere all’opera Matteo Berrettini: il tennista romano sfrutterà il ranking protetto e l’obiettivo è recuperare presto posizioni in classifica, attualmente è nettamente fuori dalla Top 100 del circuito. Ma Berrettini e non solo.

All’Estoril invece occhio al neo papà Lorenzo Musetti, l’azzurro gioca il suo miglior tennis su terra battuta e quando si gioca su questi campi l’obiettivo è manco a dirlo la vittoria. Sarà importante per lui la stagione su terra rossa, Musetti non può più sbagliare anche perchè rischierebbe di crollare in classifica. Insomma, anche dopo Miami e le gesta di Sinner c’è ancora molto tennis e tanta Italia mentre Jannik tornerà in campo tra pochi giorni.