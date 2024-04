Djokovic sconvolge il mondo del tennis: annuncio improvviso

Pur essendo ancora il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic sta attraversando il periodo più difficile della sua carriera

Guai a parlare di tracollo definitivo se non addirittura di un ritiro imminente, perché Novak Djokovic ha ancora molto da dare al mondo del tennis. Il numero uno del ranking e vincitore di ventiquattro tornei del Grande Slam ha iniziato ad attraversare quello che per le star del cinema di Hollywood era chiamato il fatidico ‘Sunset Boulevard‘, il viale del tramonto.

E dev’essere drammatico per un fuoriclasse come Djokovic scoprire di poter perdere spesso, di non essere più invulnerabile. Il mito dell’invincibilità caratterizza da sempre la storia dello sport e dei più suoi grandi interpreti, ma lo scorrere del tempo è implacabile per tutti e sentirsi all’improvviso fragile, attaccabile, può rappresentare un vero e proprio trauma.

Per Djokovic il momento decisivo in tal senso è stata la semifinale degli Australian Open, dove sulla sua strada ha trovato uno Jannik Sinner in forma smagliante e capace di infliggergli una sconfitta quasi senza precedenti.

E da lì in poi il campione belgradese è letteralmente crollato: dopo aver subito un clamoroso ko ad Indian Wells per mano del giovane italiano Luca Nardi, Djokovic ha prima annunciato il forfait al Masters 1000 di Miami e appena qualche giorno fa ha comunicato la rottura con il suo allenatore, l’ex giocatore serbo Goran Ivanisevic.

Djokovic, decisione inattesa e sconvolgente: l’annuncio preoccupa i suoi tifosi

“Prima di tutto Goran è mio amico per la vita, mio ​​e della mia famiglia“, ha sottolineato Nole in una conferenza stampa dedicata a Legend, un documentario sul suo mentore Nikki Pilic. “Siamo arrivati ​​a un punto in cui abbiamo esaurito la nostra cooperazione dopo quasi cinque anni ma questo non compromette affatto la nostra amicizia“.

L’addio a Ivanisevic pone parecchi interrogativi sul futuro di Djokovic e sul prosieguo della sua stessa carriera. Ed è lo stesso numero uno al mondo ad alimentare dubbi e perplessità: “Un nuovo coach? Non ho ancora un’idea chiara su chi sarà il nuovo allenatore, né se ce ne sarà uno. Ho avuto coach fin da quando ero ragazzino, ora cerco di sentire da solo ciò di cui ho bisogno, ciò con cui mi sento più a mio agio“.

Le parole del campione serbo riportate dal sito tennismajors.com hanno sorpreso e allo stesso tempo allarmato i suoi tantissimi tifosi. C’è la sensazione che il fuoriclasse serbo stia pensando seriamente al ritiro dall’attività agonistica.