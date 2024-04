Alfredo Aglietti potrebbe essere esonerato nelle prossime ore. Sempre se non ci sarà un ripensamento del patron Di Nunno che aveva già sollevato dall’incarico l’allenatore per poi ripensarci. Ma in queste ore, con una classifica più che compromessa, Di Nunno è intenzionato a cambiare ancora. Se confermerà la sue decisione, probabile il ritorno di Andrea Malgrati ma senza Bonazzoli.