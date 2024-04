Serie B, tensione a Modena: Bianco perde le staffe

In casa Modena la situazione è sempre più calda per mister Paolo Bianco. Il tecnico della formazione emiliana avrebbe perso le staffe durante un’intervista di TV Qui. Il tecnico dei gialloblù non ha gradito una domanda di un collega della testata modenese esclamando: “Siete poveri”. Presumibilmente riferito al contenuto della domanda. Successivamente si è fatto sfuggire un “Vaffa”. Il tutto è accaduto dopo la sfida pareggiata dal Modena contro il Bari, l’ennesima gara senza vittoria per la squadra di Bianco.

Crisi Modena, Bianco nervoso

Inevitabile immaginare che Paolo Bianco sia sempre più nervoso in questa fase del campionato del Modena. Dopo essere rimasti a lungo in zona playoff, la formazione emiliana sta scivolando sempre più giù in classifica. Una situazione davvero negativa per i canarini reduci da una interminabile striscia di risultati negativi. Infatti, il Modena di Paolo Bianco non vince una gara dallo scorso 27 gennaio. Oltre due mesi senza i tre punti.

Numeri che parlano chiaro. Parlano di una crisi lunghissima con 7 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 9 gare di campionato. L’ultimo pari oggi al Braglia contro il Bari con le reti di Palumbo per il Modena e di Pucino per i pugliesi. Ora i gialloblù tano vicini alla zona playout quanto a quella playoff. La compagine emiliana dopo questa lunga striscia negativa da 7 punti in 9 gare conserva solo 4 punti sullo Spezia e sui playout e ugualmente ne ha 4 meno del Brescia ottavo.

Già dalla prossima gara contro la Ternana, Bianco e il Modena sono chiamati a reagire per evitare amare sorprese. A meno che durante la settimana non vengano prese decisioni clamorose in merito alla panchina del tecnico ex collaboratore di Allegri alla Juventus.

Nel frattempo in coda al torneo di Serie B, il Lecco è pronto a ricambiare guida tecnica e richiamare Malgrati dopo la disastrosa gestione di Alfredo Aglietti.