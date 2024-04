Berrettini è solo un ricordo, Melissa gioca a tennis col suo amore

Il nuovo corso di Matteo Berrettini non prevede più Melissa Satta al suo fianco: la showgirl però non ha perso il suo amore per il tennis

Sono bastati tre anni per ribaltare il mondo del tennis italiano. Sono bastati pochi giorni per mettere anche fine alla storia d’amore di Matteo Berrettini e Melissa Satta. E così il campione romano ancora una volta ha voltato pagina, come lei.

Nell’estate 2021, magica per lo sport italiano, Matteo e Melissa ancora non si conoscevano. Eppure lui era arrivato al vertice della carriera, vincendo il Queens e arrivando in finale a Wimbledon. Solo Novak Djokovic era stato capace di rovinargli il sogni, ma era entrato stabilmente nella top ten mondiale, aveva raggiunto le Nitto ATP Finals di Torino, era lanciatissimo.

Da lì in poi però è cominciata la maledizione. L’infortunio muscolare a Torino che lo ha costretto a ritirarsi dopo una sola partita è stato il vero segnale. Ha lasciato spazio a Jannik Sinner, quasi un cambio della guardia che oggi è definitivo.

Poi i tanti problemi fisici e le sfortune, come il Covid preso alla vigilia di Wimbledon 2022 quando per molti era da considerare il vero favorito per la vittoria. Ma anche la storia d’amore con Melissa. Cominciata verso la fine di quell’anno e che ha fatto molto discutere. Anche eccessivamente, perché in fondo era una vicenda che doveva rimanere privata e invece è diventata fin troppo pubblica con una scia di polemiche.

Melissa gioca a tennis col suo amore: la storia con Matteo Betterrini è alle spalle

A febbraio di quest’anno, parlando con diversi giornalisti per annunciare il suo ritorno in campo, Berrettini ha anche ufficializzato la rottura con la Satta. Nessuna lite clamorosa, semplicemente hanno scelto di fare percorsi diversi. Soprattutto lui che adesso vuole pensare solo al tennis, anche se di recente è stato fotografato a Roma insieme a Federica Lelli, ex storica fidanzata del cantante Ultimo.

Matteo però dopo l’ATP175 di Phoenix, perso solo in finale, e dopo essere stato battuto da Andy Murray a Miami è già pronto per tornare in campo. Questa settimana c’è l’ATP 250 di Casablanca, nel quale è stato sorteggiato dalla stessa parte di Lorenzo Sonego. Poi sarà in campo nel Masters 1000 di Montecarlo, che per lui è casa.

A Montecarlo però nei giorni scorsi c’era anche Melissa, che lì ha passato diverso tempo quando stavano insieme. E ha giocato a tennis con il suo amore, perché questa nuova passione al momento non la abbandona. Un altro fidanzato? No, semplicemente Maddox, il figlio nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng: in pratica l’unico uomo che non l’ha mai tradita e delusa, il suo vero grande amore.

Di recente l’ex Velina oggi conduttrice tv a Verissimo ha raccontato la sua parte della storia. Ha confermato che con Matteo si sono lasciati bene e continuerà a tifare per lui. Ma non ha sopportato la pressione mediatica eccessiva su quella storia: “Non ti fa vivere le cose con leggerezza, con la spensieratezza che meriterebbe. C’è stato un accanimento, come se si volesse trovare una risposta o un motivo a qualcosa in cui io non c’entravo nulla”. E lei sa bene in realtà come stavano le cose.