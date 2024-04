Juventus e Lazio si ritrovano a 72 ore dalla vittoria della Lazio in Serie A 1-0 all’Olimpico. Questa volta il teatro della sfida sarà l’Allianz Stadium di Torino dove le squadre guidate da Massimiliano Allegri e Igor Tudor daranno vita al primo atto della semifinale di Coppa Italia. Il tecnico bianconero si gioca forse anche la panchina della Juve, almeno per quanto riguarda questo finale di stagione. Il tecnico croato spera che la vittoria dal 93’ con gol di Marusic dia il giusto slancio alla sua nuova Lazio.

La coppa nazionale per entrambe è l’ultimo obiettivo stagionale. Per Allegri significherebbe con ogni probabilità salutare definitivamente la Juve con un altro trofeo in bacheca. Per Tudor è l’occasione per cominciare alla grandissima una avventura che entrerà nel vivo solo dalla stagione 2024/25.

Le formazioni di Juventus e Lazio

Allegri, rispetto alla sfida di campionato con la stessa Lazio, recupera i due titolari serbi della Juventus Dusan Vlahovic e Filip Kostic. In porta si rivede anche Mattia Perin, portiere di Coppa, in difesa riecco Gatti e a centrocampo McKennie parte dal primo minuto. L’undici titolare: Perin; Danilo, Bremer, Gatti; Kostic, Rabiot, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

Nella Lazio ancora fuori Ivan Provedel, alle prese con il problema alla caviglia rimediato prima della sosta. Al suo posto c’è ancora Mandas autore di un’ottima prova in campionato. In difesa ecco Patric al posto di Casale. Tudor cambia anche la cerniera di centrocampo e la trequarti, dentro Vecino, Guendouzi e Luis Alberto dal primo minuto, dietro Immobile subentrato solo nel secondo tempo in campionato. L’undici titolare: Mandas; Patric, Gila, Romagnoli; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.