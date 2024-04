Cristiano Ronaldo-Ferrari, tifosi impazziti: da non credere

Una notizia davvero particolare, quella che riguarda Cristiano Ronaldo e la Ferrari: leggete un po’ e siamo sicuri strapperà un “wow” anche a voi!

Maniaco del fisico e malato di gol in campo. Tutto casa e famiglia fuori. Cristiano Ronaldo sembra essere il perfetto esempio di sportivo ideale ed è forse questo il motivo per il quale a quasi 40 anni continua ad essere fresco come un ragazzino di 20. Ma c’è una passione che CR7 non ha mai nascosto e che coltiva fin da quando un ragazzino lo era davvero: le belle macchine.

Procede a gonfie vele la nuova carriera di Cristiano, che in Arabia Saudita ha ritrovato brillantezza e si è tolto lo sfizio di continuare a macinare record. L’ultimo conseguito a fine 2023 è davvero impressionante: Ronaldo è stato il calciatore che ha segnato più reti nel 2023. Ne ha fatte 54 in 59 presenze, 2 in più di Kylian Mbappe e Harry Kane, 4 più di Haaland. Risultato davvero incredibile se consideriamo i 39 anni.

Alla lunga la scelta di sposare una realtà più agevole come quella saudita sta pagando i dividendi al campione portoghese, che si è regalato un finale di carriera da protagonista e naturalmente tanti, tanti soldi. Non che ne avesse bisogno, certo, ma lì nella terra dei petrodollari sta incassando ben 70 milioni di euro l’anno. Nella fattispecie sono 5,83 milioni al mese, 188.000 euro al giorno, 7.833 euro all’ora, 130 euro al minuto e 2,16 euro al secondo. Per dire: mentre leggete quest’articolo dall’inizio alla fine CR7 avrà guadagnato circa 10-15 euro. Incredibile ma vero!

Cristiano Ronaldo e la passione per le auto: la sua nuova Ferrari

E la domanda che si pongono tutti in questi casi è sempre la stessa: come faranno questi ricconi a spendere tutti i soldi che guadagnano? Semplice: possono permettersi gingilli che noi neanche possiamo immaginare. Come l’auto che vi mostriamo oggi, ultimo gioiello di un garage che ormai non conta più i suoi pezzi pregiati.

Questa che sfoggia Ronaldo mentre si reca in un locale di Lisbona è un pezzo pregiato della Ferrari, che ne ha prodotte soltanto 599 in edizione limitatissima. Il modello è una Daytona SP3, che fa parte della serie Icona di Ferrari, insieme alla Monza SP1 e SP2.

Per gli amanti dei motori eccovi qualche dettaglio: cambio da F1 a doppia frizione e sette rapporti, da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi, velocità massima di 340 km orari. Carrozzeria in fibra di carbonio per tenere sotto controllo il peso, linee fluide e sinuose per un’eleganza meravigliosa, che fa innamorare al primo sguardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da OnlyForLuxury (@onlyforluxury)

Volete conoscere il prezzo? Ve lo diciamo, però sedetevi un attimo. Questa Ferrari Daytona SP3 costa ben 2 milioni e 300 mila euro. Una cifra monstre, che possono permettersi solo determinati uomini decisamente benestanti. Uno di questi è Zlatan Ibrahimovic, che fa compagnia a CR7 fra i fortunati possessori di questo oggetto da sogno. Complimenti!