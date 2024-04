Formula 1 stravolta: ritorno clamoroso

Weekend di pausa quello appena trascorso in Formula 1. In attesa della prossima Gara, si profila già un possibile ritorno

È trascorsa oltre una settimana dalla stupenda doppietta della Ferrari a Melbourne. Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno riportate le Rosse in cima al podio di un Gran Premio a due anni di distanza dal GP del Bahrain del 2022.

Un trionfo, quello della Ferrari in Australia, che certifica le ambizioni del Team in una possibile lotta al vertice con la Red Bull, reduce da un weekend disastroso ad Albert Park con il ritiro di Verstappen per un problema ai freni e un quinto posto di Perez, quest’ultimo secondo sia in Bahrain che in Arabia Saudita dietro al compagno di squadra.

Il Gran Premio del Giappone, in programma il prossimo weekend, rappresenterà un ulteriore banco di prova per la Ferrari che vuole confermarsi anche a Suzuka, su uno dei tracciati storici del Mondiale.

Vedere il GP del Giappone ad aprile rappresenta una grande novità per gli appassionati di Formula 1. Chi la segue da tempo, è abituato ad assistere all’evento nipponico in autunno con la consueta collocazione tra le ultime gare della stagione. Nel Mondiale in corso, il più lungo della storia della F1, si è deciso di cambiare e di programmarlo in primavera, uno spostamento nel calendario cui presto ne potrebbero seguire altri.

Formula 1, un grande ritorno nel prossimo Mondiale: l’ipotesi

Il Mondiale 2024 di Formula 1 è appena cominciato ma Liberty Media starebbe già pianificando il prossimo. Stando alle anticipazioni di Joe Saward – riprese da ‘FormulaPassion’ – la prima gara del 2025 si dovrebbe disputare il 9 marzo ma non in Bahrain, come avvenuto nelle ultime due edizioni del Mondiale, bensì in Australia.

Se l’ipotesi dovesse essere confermata, si tratterebbe di un grande ritorno. Per gran parte delle edizioni del Mondiali di F1 del nuovo millennio (ad esclusione del 2006, del 2009, del 2021, del 2022 e del 2023), la stagione è sempre iniziata dall’Australia e dal circuito di Melbourne.

L’ultima volta che Albert Park ha ospitato la prima Gara del Mondiale è stato il 2020, evento poi rinviato a poche ore dal via (con le Qualifiche già disputate) per il timore di contagi da Covid.

In passato, il Gran Premio di Australia è stato l’ultimo evento della stagione come nel Mondiale 1994. Proprio in quella Gara, Michael Schumacher ha conquistato il suo primo titolo in Formula 1 sulla Benetton grazie al ritiro di Damon Hill, arrivato poco dopo la sua uscita per un incidente con lo stesso pilota inglese della Williams.