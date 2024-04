Juve-Lazio, atto II. In Coppa Italia con umori opposti

Allegri-Tudor, siamo all’atto II. Juventus e Lazio si ritrovano a tre giorni di distanza dalla sfida in campionato che ha rilanciato i biancocelesti, gelando i bianconeri. Questa sera va in scena l’andata della semifinale di Coppa Italia-Frecciarossa. Momento nerissimo per la truppa di Allegri, reduce da un mese di marzo disastroso e senza successi. Da avversari dell’Inter per lo scudetto, i bianconeri stanno sprofondando nel vortice della bagarre Champions. In chiave formazione 3-5-2 rinnovato per la Juventus con Chiesa e Vlahovic nel reparto avanzato. Lazio in campo con il 3-4-2-1. Luis Alberto rientra sulla trequarti in compagnia di Zaccagni alle spalle di Immobile, che vuole ritrovare brillantezza in fase offensiva.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-5-2): Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson, Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. All. Tudor