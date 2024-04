Al termine della semifinale di andata vinta dalla sua Juventus contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Mediaset. Questo il commento del tecnico bianconero.

Allegri: “Dispiace per Alex Sandro che ha più di 300 presenze con la Juventus”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha commentato la vittoria della sua squadra contro la Lazio. Una vittoria che è una boccata d’aria per i bianconeri: ”Per noi era importante vincere stasera, anche perché è un’altra competizione. Abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, e un gran secondo tempo. Dobbiamo sistemare il campionato ora”. Il tecnico poi si sofferma sulle “critiche” dello stadio che ha fischiato l’ingresso in campo del brasiliano Alex Sandro, spesso nel mirino dei tifosi: ”Sono momenti che possono capitare, è anche responsabilità mia, dobbiamo uscirne. Dispiace per i fischi contro Alex Sandro, che ha più di 300 partite con la Juventus, e che ha fatto bene nel finale della partita”.

“Vogliamo la finale, ma facciamo un passo alla volta”

Il livornese però ha tenuto a sottolineare quanto sia importante comunque il supporto dello stadio, che lo ha acclamato: : ”I tifosi sono importanti. I ragazzi ne hanno bisogno. I ragazzi possono sbagliare, ma non fanno mai mancare l’impegno. Quando giochiamo con questa determinazione vengono fuori anche belle trame di gioco”.

Allegri ha ricevuto anche i complimenti di Vlahovic sull’impostazione della partita, ma ha risposto umilmente: ”Io oggi ho detto solo di correre verso la porta avversaria e qualche situazione la troviamo. Dobbiamo sistemare il campionato. Poi ci piacerebbe giocare la finale di Coppa Italia, ma facciamo un passetto alla volta”. Infine, sono arrivati anche i complimenti per Andrea Cambiaso che ha fatto l’assist per Federico Chiesa: ”Andrea ha margini di miglioramento importanti, ha mezzi tecnici importanti. Credo che ogni tanto si penalizzi da solo, demoralizzandosi. Credo che oggi abbia fatto un gran secondo tempo”: