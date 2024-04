La Ferrari si è già pentita, dietrofront su Leclerc

Charles Leclerc e la Ferrari hanno deciso di proseguire a lungo col nuovo contratto ma la scelta del Cavallino Rampante potrebbe non essersi rivelata la più giusta

Charles Leclerc è stato messo dietro da Sainz sia in Bahrain che in Australia e solo la sua assenza a Gedda consente al #16 di essere davanti in classifica. Vasseur si aspetta molto di più dal suo pupillo, specie con una vettura competitiva come la SF-24.

L’avvio di stagione 2024 per Charles Leclerc non è stata ideale, nonostante i 47 punti ottenuti e le sole 4 lunghezze che lo separano da Max Verstappen. Il secondo posto nella Classifica Piloti è però influenzato dall’assenza di Carlos Sainz in Arabia Saudita, per l’operazione di appendicite subita dopo i malori del venerdì. Lo spagnolo ha dimostrato finora di essere superiore al compagno di box ogni volta che è stato presente. In Bahrain ha centrato il podio proprio davanti a Leclerc, mentre a Melbourne è stato semplicemente fantastico, andando a centrare la terza vittoria in Rosso.

Durante l’inverno, quando la trattativa per Lewis Hamilton è entrata nel vivo, a Maranello hanno deciso di fare una scelta precisa. Leclerc ha dalla sua l’età e il talento e per questo il suo contratto è stato prolungato, a discapito di quello di Sainz, rimasto in scadenza e bisognoso di cercarsi un altro team per il 2025.

Ferrari, Sainz meglio di Leclerc: la scelta di Maranello potrebbe non essere stata giusta

Le occasioni per Carlos Sainz ci sono in questa Formula 1, con Aston Martin e Red Bull che potrebbero aver bisogno di lui. A Milton Keynes, qualora dovesse restare Max Verstappen stanno cercando un sostituto di Sergio Perez e visti i buoni rapporti tra lo spagnolo della Ferrari e il #1 non è da escludere che il prescelto sia proprio lui.

Anche nel team di Alonso c’è da individuare un profilo degno di competere ai massimi livelli, in un progetto di crescita che vede sempre più coinvolto Lawrence Stroll. Qualora Sainz dovesse accettare la corte della squadra inglese direbbe addio al sedile dell’Audi, che arriverà in F1 solo nel 2026, ma che è ha una grandissima ambizione per il futuro.

Quello che è certo è che in Ferrari si stanno forse pentendo, come riporta la stampa spagnola, di aver lasciato andare “Il Matador” per tenere a lunga scadenza Leclerc. Adesso anche il #16 è finito sotto osservazione e non può di certo sedersi sugli allori. Fra pochi mesi diventerà compagno di Lewis Hamilton, ma per meritarsi il posto dovrà dimostrare già quest’anno di essere all’altezza della situazione.