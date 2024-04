“Problema mentale”, ribaltone Red Bull: clamoroso Sainz

La Red Bull prepara un piano per portare a casa Carlos Sainz: si parla di problema mentale, cosa sta succedendo

Se un pilota ti dà problemi, prendilo con te. Sembra questa la formula che in Red Bull vogliono adottare per cercare di eliminare alla radice quel tarlo dell’unico pilota che in questi anni ha dato, in qualche modo, fastidio alla scuderia austriaca e a Max Verstappen. Carlos Sainz ha infatti confermato, con la vittoria in Australia, di essere una mina vagante nel mondiale, un pilota capace di exploit straordinari. E anche per questo motivo è diventato per i vertici della scuderia austriaca un profilo da tenere d’occhio con particolare attenzione.

D’altronde si sa già che, comunque andranno le cose in questo Mondiale 2024 per il momento avvincente, tra il pilota spagnolo e la Ferrari sarà addio. La Rossa di Maranello ha infatti deciso di puntare con decisione su un dream team composto da Charles Leclerc e da Lewis Hamilton, a costo di sacrificare un pilota che, lavorando duramente, e in silenzio, è riuscito a regalare ai tifosi della scuderia italiana i pochi successi di queste difficili stagioni.

E se è vero che al momento Red Bull non sembra intenzionata a cambiare nulla nel proprio comparto piloti, al di là delle tante voci che circondano Verstappen e Perez, è altrettanto vero che un posto per Sainz potrebbe liberarsi altrove, almeno nei piani di Helmut Marko.

Marko vuole Sainz in Red Bull: la strategia del dirigente austriaco

Se è vero che in questi mesi in Red Bull si è vissuta una situazione di guerra intestina tra due fazioni opposte ‘guidate’ in qualche misura da Marko e Horner, i vertici della scuderia austriaca sembrano intenzionati a ricomporre la frattura, e al momento il peso di Marko sulle decisioni della Red Bull resta importante.

Anche per questo motivo non si possono sottovalutare le sue dichiarazioni riguardanti sia Perez, al momento confermato al proprio posto come ‘scudiero’ di Verstappen, sia un altro pilota dell’orbita Red Bull che sta invece deludendo le aspettative.

Un tredicesimo, un sedicesimo e un dodicesimo posto in queste prime tre gare stagionali. Risultati a dir poco imbarazzanti per Daniel Ricciardo, da cui ci si sarebbe aspettati qualcosa di più a bordo della sua Racing Bulls. Anche perché con la stessa vettura un pilota più giovane come Yuki Tsunoda gli è arrivato due volte davanti, chiudendo addirittura al settimo posto in Australia. A conferma di come l’auto sia lenta, ma non così impossibile da portare in alto in classifica.

Intervistato da Grandpx.news, Marko avrebbe quindi voluto tendere una mano nei confronti di Ricciardo, facendo però intuire di avere altri piani per il futuro: “Ha dimostrato di essere un pilota veloce in passato, quindi sta attraversando semplicemente un problema mentale“.

Tra le righe, secondo una lettura fatta dal quotidiano catalano El Nacional, il consigliere Red Bull è sembrato voler invitare Ricciardo a riprendersi il prima possibile. Altrimenti nella prossima stagione potrebbe non esserci più spazio per lui nel mondo Red Bull. E a quel punto per Sainz si aprirebbe uno spiraglio clamoroso per entrare nell’universo austriaco, magari con una stagione di rodaggio nell’ex Alpha Tauri per poi essere promosso all’interno della scuderia principale, magari al posto del messicano Perez.