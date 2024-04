Semifinali Coppa Italia: la Juventus cerca il riscatto con la Lazio, la Fiorentina ospita l’Atalanta

Manca sempre meno per conoscere le protagoniste della finale di Coppa Italia 2023-2024. Questa sera alle 21.00 si giocherà Juventus-Lazio, la prima delle due semifinali d’andata in programma. Allo stesso orario di domani, invece, si giocherà Fiorentina-Atalanta. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarsi da queste due partite.

La gara dell’Allianz Stadium è un vero e proprio “remake” dell’ultimo turno di campionato. Sabato, però, la sfida tra bianconeri e biancocelesti si è giocata all’Olimpico e ha visto trionfare la squadra di Tudor all’esordio ufficiale. Il periodo di crisi della Vecchia Signora è così particolare e preoccupante che si potrebbe persino pensare ad un’altra prova poco convincente dei ragazzi di Allegri: segnaliamo la doppia chance X2, a 1,95 su Planetwin365, Betclic e WilliamHill.

Questa volta, però, si potrebbe assistere ad una partita più divertente. Segnaliamo la quota dell’Over 2,5, su Planetwin365 a 2,35, mentre su WilliamHill è a 2,38 e su Unibet 2,33. La possibilità che entrambe le squadre vadano a segno contraddistinta dal “Goal”, è quotata, invece, 2,15 su Planetwin365; su WilliamHill 2,10 e su Unibet 2,17.

La sede dell’altra semifinale è invece il Franchi. La squadra di Italiano non sta brillando ultimamente e ciò è dimostrato all’unica vittoria conseguita nelle ultime cinque uscite ufficiali. La sconfitta casalinga col Milan nell’ultimo turno ha ulteriormente complicato la scalata all’Europa da parte della Viola. I bergamaschi, invece, sono reduci da due vittorie di fila in campionato, l’ultima convincente in casa del Napoli.

La possibilità che la gara possa essere abbastanza tirata non è da sottovalutare. Da tenere sott’occhio l’“Under 2,5”, su Planetwin365 a 1,90 con WilliamHill che lo propone a 1,85 e su Betclic 1,86. Tanto equilibrio tra le ipotesi di affermazione di una o dell’altra squadra, pertanto si può prendere in considerazione il segno “X”, a 3,35 su Planetwin365 e Unibet, mentre su Betclic è a 3,32. Tra i risultati esatti, da provare l’1-1 finale, bancato da Planetwin365 a 6,50; su Betclic e Unibet a 5,50.