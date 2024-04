Sinner non si ferma più, primo in classifica ATP: c’è la data

Jannik Sinner è inarrestabile, non si ferma più: primo nel ranking Atp, ora finalmente c’è la data del potenziale sorpasso ai danni di Djokovic

Sempre più in alto, era lo slogan che il Re del quiz, al secolo Mike Bongiorno, urlava in un celebre spot i voga tra la fin degli anni ’70 e l’inizio degli ’80, poi diventato una sorta di suo mantra tanto che il libro, edito dalla Fondazione Mike, dedicato al suo amore per la montagna s’intitola appunto ‘Sempre più in alto’.

Ma ‘sempre più in alto’ è, per così dire, anche lo slogan di Jannik Sinner. Infatti, il 22enne di San Candido ha conquistato il suo secondo Masters 1000 in carriera, quello di Miami che completa il c.d. Sunshine Double. Il campione altoatesino ha liquidato in un match senza storia, 6-3, 6-1 e in appena 1h14′ di gioco, Grigor Dimitrov, ex numero 3 del ranking Atp e 11 del seeding in Florida dove ha eliminato ai quarti di finale Carlos Alcaraz, fresco vincitore a Indian Wells.

Un break nel primo set e due nel secondo sono stati sufficienti al ‘rosso’ di San Candido per aggiudicarsi il match contro il 32enne bulgaro che gli porta in dote la seconda piazza nel ranking Atp. Missione compiuta: Sinner ha scavalcato in classifica Alcaraz che, battendolo nella semifinale di Indian Wells, oltre a interrompere la sua striscia di 19 vittorie consecutive, aveva respinto il suo tentativo di sorpasso.

Ma non finisce qui. Il neo numero 2 del mondo – da quando è stata istituita, nel 1973, la classifica a punti Atp, nessun italiano si era spinto così in alto – non ha alcuna intenzione di fermarsi tant’è vero che ha già messo nel mirino il numero 1, attualmente ad appannaggio di Novak Djokovic.

Sinner numero 1 del mondo? Ecco come e quando

Dopo il difficile inizio di 2024 di Novak Djokovic, ko in semifinale agli Australian Open, per mano proprio del 22enne di San Candido, e contro Luca Nardi ai sedicesimi di finale di Indian Wells, Sinner ha la concreta possibilità di arrivare in cima alla classifica mondiale.

Per sedersi sul trono del tennis Jannik Sinner dovrà difendere, nei prossimi due mesi, lo stesso bottino di punti, 585, conquistato lo scorso anno sulla terra battuta, non la sua superficie preferita. Tuttavia, Djokovic, grazie anche al trionfo al Roland Garros, ne dovrà difendere ben 2315 mentre Carlos Alcaraz 2265.

Ragion per la quale a Sinner, che è in testa alla classifica 2024 con 7775 punti, seguito da Nole, a quota 7410, e da Alcaraz, fermo a 6380 punti, sarà sufficiente guadagnare lo stesso numero di punti dei suoi rivali durante la stagione sulla terra rossa per conquistare il primo posto nel ranking Atp e conseguentemente entrare definitivamente nella storia dello sport italiano.