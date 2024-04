Ultim’ora Marquez, c’è l’annuncio: nuova moto

Colpo di scena clamoroso, Marc Marquez può cambiare di nuovo moto: arriva l’annuncio che sorprende gli appassionati

Marc Marquez è finalmente un pilota Ducati, ma potrebbe non restarlo a lungo. Dopo una vita in Honda, quando l’azienda nipponica dominava con la sua scuderia ufficiale il Motomondiale, prima del declino degli ultimi tempi, la scorsa estate il pilota spagnolo ha accettato la corte del Team Gresini, approdando per la prima volta nel mondo Ducati, anche se non ancora con una moto ufficiale. Eppure, la sua avventura ‘italiana’ potrebbe non durare molto. Nel suo prossimo futuro potrebbe esserci in programma un nuovo trasferimento che avrebbe del clamoroso.

Proiettarsi su quel che sarà nel 2025, quando del Mondiale in corso sono stati messi alle spalle solo due gran premi, è forse prematuro. Per quanto riguarda il mercato piloti, le uniche due operazioni per il momento messe a segno in vista del prossimo anno sono stati i rinnovi di Bagnaia e Aldeguer con Ducati. Nulla di particolarmente rivoluzionario.

A riscaldare nuovamente gli animi degli appassionati potrebbe pensarci allora proprio Marquez. Chi pensava che ormai fosse del tutto ‘bollito’, dopo le prime due gare potrebbe infatti essersi ricreduto. Con una Ducati, peraltro non ufficiale, Marc è tornato a correre veloce, per le zone migliori della classifica, strappando un quarto posto al debutto e chiudendo a zero punti a Portimão solo a causa del già celebre contatto con Bagnaia.

Non sorprende quindi che su di lui si stiano addensando già diverse voci riguardanti il futuro. E se non pochi lo vedrebbero bene con una moto ufficiale della scuderia di Borgo Panigale (probabilmente nel Team Pramac), c’è un’altra scuderia che potrebbe trarre molto giovamento dall’investire su un pilota della sua esperienza e della sua qualità.

Marquez cambia ancora moto nel 2025: l’annuncio sorprende i tifosi

D’altronde, Pramac è un’ipotesi che può essere presa in considerazione. Parlando di team ufficiali, però, le porte di casa Ducati non sembrerebbero proprio spalancate. Immaginare Marquez compagno di squadra di Bagnaia sarebbe quantomeno particolare, e non solo a causa di quanto è accaduto nell’ultimo gran premio.

Ma non solo di Honda e Ducati è fatto il Motomondiale. Tra le altre scuderie che potrebbero fare carte false per accaparrarselo c’è ad esempio KTM, con cui tra l’altro il centauro spagnolo condivide anche un importante sponsor. Un’opportunità secondo alcuni più che convincente, anche se complicata da realizzare, visto che l’azienda austriaca non sembra voglia farsi sfuggire un talento come Pedro Acosta, da promuovere nel team ufficiale al fianco di quel Brad Binder che ha ancora un contratto lungo (scadenza 2026).

Anche in KTM i giochi sembrerebbero dunque già fatti, almeno ipoteticamente. C’è però chi continua a credere in questa possibilità, e non nascondere il proprio pensiero. In particolare a parlarne è stato Jorge Lorenzo, intervenuto ai microfoni di DAZN: “Se KTM non provasse nemmeno a ingaggiare Marc per il prossimo anno sarei sicuramente sorpreso. E non solo perché è un otto volte campione del mondo, ma perché è un pilota Red Bull. Binder è un ottimo pilota, ma in teoria KTM avrebbe l’opportunità per formare un dream team con Marquez e Acosta. Sarebbe una scelta logica“.

Parole chiarissime da parte dell’ex pilota, che sembrano però molto più le speranze di un appassionato, molto vicino tra l’altro ai piloti spagnoli, che non le dichiarazioni di chi abbia chiari i progetti dell’azienda austriaca.