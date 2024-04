Altro che Verstappen, annuncio ufficiale: mai visto nulla di simile in F1

Verstappen, il futuro è un rebus: arriva la sentenza definitiva proprio in queste ore, cosa sta succedendo?

Che Max Verstappen sia il protagonista indiscusso di questo momento storico della Formula 1 è un dato incontrovertibile. Il suo percorso con la Red Bull in questi anni ha portato a dei risultati davvero straordinari, arrivando ad attestarsi come colonna portante di un sistema che ad oggi vede proprio la scuderia anglo austriaca in cima alle gerarchie mondiali.

Il futuro del pilota olandese è al centro del chiacchiericcio mediatico ormai da mesi. Che possa palesarsi la possibilità di un divorzio al termine della stagione? Verstappen ha conquistato consensi in questi anni, ed ovviamente anche i corteggiamenti di altre scuderie potrebbero diventare sempre più serrati per un pilota che potrebbe andare alla ricerca di nuovi stimoli dopo aver vinto molto alle dipendenze di Milton Keynes.

Già è noto, tra l’altro, l’approdo di Hamilton in Ferrari nel 2025, notizia che ha ovviamente scatenato l’entusiasmo dei tifosi italiani che potranno così contare su una coppa affascinante come quella composta dal pilota inglese e da Charles Leclerc. Cosi facendo, però, proprio in Mercedes resterebbe un posto vuoto: chi andrà a colmarlo? Per alcuni proprio Verstappen sarebbe un indiziato più che plausibile.

Verstappen in Mercedes? La rivelazione arriva proprio in queste ore

Di un corteggiamento molto forte si parla già da settimane. Verstappen sarebbe al centro dei desideri dei dirigenti Mercedes, che sognano di poter dare la propria macchina del futuro al pilota che sta scrivendo la storia proprio in questi anni. Possibile, dunque, un passaggio clamoroso proprio nel corso dei prossimi mesi, magari al termine del Mondiale in corso?

C’è un idea, che Jacques Villeneuve ha fatto presente nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘OLBG.com’, e che riguarda proprio la strategia presunta di Toto Wolff, direttore esecutivo della Mercedes: “Non riesco a immaginare che Toto Wolff voglia Max”, ha spiegato proprio l’ex pilota della Williams. “L’unico modo in cui potrebbe prendere davvero in considerazione l’idea sarebbe solo per infastidire la Red Bull”, la spiegazione di Villeneuve.

L’ex figlio dell’indimenticato Gilles ha spiegato in maniera chiara, secondo la sua visione delle cose, come Wollf starebbe di fatto architettando un’operazione di ‘disturbo’ nei confronti della stessa Red Bull: “Non lo vedo alla Mercedes perché hanno perso il campionato a favore della Red Bull e di Max. Non sarebbe certo perché vuole davvero Max. Avrebbe più a che fare con l’intenzione di creare problemi alla Red Bull”, le sue parole.