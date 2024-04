Atalanta, Gritti: “Merito alla Fiorentina. Pensiamo al ritorno”

Al termine della gara dell’andata della gara di semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta, Tullio Gritti, assistente di Gian Piero Gasperini (squalificato), è andato ai microfoni dei Mediaset per commentare la gara della squadra orobica. I nerazzurri sono usciti sconfitti dal Franchi come in campionato.

Gritti dopo Fiorentina-Atalanta: “Potevamo essere più coraggiosi”

Sulla prestazione sotto tono dell’Atalanta nel primo tempo, Gritti: “Non abbiamo fatto molto bene nei primi 45, ma dobbiamo fare i conti anche con gli avversari. La Fiorentina ha fatto molto bene, è un’ottima squadra. Sapevamo che potevano metterci in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma è subentrata la stanchezza della trasferta di Napoli. Ora guardiamo al ritorno”.

Gritti, assistente di Gasperini ha poi analizzato le difficoltà della squadra: ”Abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo in uscita. Dovevamo avere più coraggio e non fare passaggi all’indietro. Poi si preparano delle cose, ma le gare hanno le loro difficoltà. – Poi sul gol subito – Loro hanno segnato sull’azione meno pericolosa. Un gran gol. Io poi Mandragora lo conosco dai tempi di Genova, perché Gasperini lo ha fatto esordire contro la Juventus, marcando un certo Pogba…”