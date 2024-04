Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta: le formazioni ufficiali

Tra poco più di un’ora Fiorentina ed Atalanta scenderanno in campo per l’andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Teatro della contesa sarà lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Le due squadre cominceranno una sfida lunga 180 minuti (e forse di più), che terminerà solo il prossimo 24 aprile con la gara di ritorno e varrà l’accesso alla finale della coppa Nazionale. Finale programmata il prossimo 15 maggio alo Stadio Olimpico di Roma. Per la Fiorentina sarà il tentativo di prendersi una rivincita rispetto ad un anno fa, per l’Atalanta c’è una nuova possibilità di portare a casa un trofeo che nella bacheca del ciclo Gasperini ancora manca.

Le scelte ufficiali di Italiano e Gasperini per Fiorentina-Atalanta

Il tecnico viola ne cambia sei questa sera rispetto alla sfida contro il Milan. La Fiorentina contro l’Atalanta conferma il 4-2-3-1, ma con una mediana meno fisica di quella vista col Milan. E soprattutto il ritorno di Nico Gonzalez, lasciato a riposo sabato sera dopo il rientro dagli impegni con la Nazionale. Conferma invece per il Gallo Belotti nel ruolo di unica punta, con Beltran a suo supporto e sempre più calato nei panni della seconda punta. Ecco gli undici scelti da Vincenzo Italiano: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

Gasperini, dopo aver varato il turnover (vincente) al Maradona di Napoli, torna alla formazione quasi titolare della sua Atalanta per sfidare la Fiorentina. In difesa, fuori Scalvini per un infortunio che lo terrà out almeno un mese. Sugli esterni, Zappacosta e Hateboer lasciano il posto a Ruggeri e Holm. In avanti tornano titolari Lookman e Koopmeiners. Ecco quindi le scelte iniziali di Gian Piero Gasperini: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Lookman.