Dimitrov snobba Sinner, parole che fanno infuriare i tifosi

Non tutti hanno gradito le parole del tennista bulgaro Grigor Dimitrov dopo la finale del Masters 1000 di Miami

Il tennista bulgaro Grigor Dimitrov è stato uno dei grandi protagonisti del Miami Open. Il talentuoso 32enne ha ottenuto un risultato importante e questo gli ha permesso di rientrare – dopo diversi anni – nella Top Ten mondiale, esattamente come numero 9 al mondo. A Miami il ‘mini Federer’ ha evidenziato grandi numeri e ha ottenuto vittorie importanti come quelle su Alcaraz e Zverev.

La vittoria ai Quarti contro il giovane campione spagnolo, reduce dal successo ad Indian Wells, ha fatto particolarmente rumore e ha mostrato come il tennista possa dire la sua in qualsiasi contesto. Solo in finale non c’è stato nulla da fare, Sinner ha lasciato solo qualche game a Grigor, ma va detto che Dimitrov arrivava da due pesanti battaglie. Dopo la finale hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni del tennista.

Dimitrov ha infatti elogiato Sinner, ma allo stesso tempo ha mantenuto basse le aspettative, affermando che – per giovani campioni come Alcaraz e Sinner – ci vuole ancora tempo prima di raggiungere il livello dei Big Three o dei Fab Four. Dimitrov ha vissuto nel pieno questa epoca e sa bene cosa vuol dire dover fare i conti con Djokovic, Federer o Rafael Nadal. Il bulgaro ha elogiato la nuova generazione, ma ha chiarito che ci vuole ancora tempo per arrivare a questi livello.

Dimitrov, la sentenza è piuttosto netta

Nella conferenza stampa post finale Dimitrov ha chiarito: “Il giocatore più duro mai affrontato nel suo periodo migliore è stato Roger Federer. Ricordo volte a Wimbledon dove avrei voluto scavare una buca e scomparire, probabilmente è il tennista con il quale ho sofferto di più”, ha sentenziato il tennista. Parole che per alcuni, soprattutto i cosiddetti haters da social, hanno sminuito i recenti match contro Carlos Alcaraz e appunto il nostro Jannik Sinner.

E tra chi non ha gradito non possiamo non considerare i fan del numero uno al mondo Novak Djokovic, da sempre impegnati nella costante lotta al GOAT, ovvero chi viene ritenuto come il miglior tennista di tutti i tempi. Dimitrov non ha parlato di questo, ma le sue parole non sono state ben accette da tutti.

Il talento bulgaro ha comunque usato belle parole per sottolineare la prova di Sinner in finale. L’azzurro è in uno stato di forma straordinario e grazie a questo successo ha raggiunto il Best Ranking di numero due al mondo, scavalcando Carlos Alcaraz in classifica. Per il tennis italiano è la prima volta.