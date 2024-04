ESCLUSIVA SI Pedullà: “Panchina Palermo, nuovi contatti con Mignani”

Il Palermo deve prendere una decisione urgente sul nuovo allenatore, avendo sfiduciato Corini a seguito della sconfitta di Pisa. Dopo aver cercato gli accordi con Fabio Grosso, adesso si cerca una soluzione fine a giugno. Ci sono stati sondaggi con diversi allenatori, anche con Moreno Longo, ma resta valida la pista che abbiamo anticipato nella serata di ieri e che chiama in causa Michele Mignani. Nuovi contatti proprio in questi minuti per arrivare a una soluzione. Ricordiamo che Mignani potrebbe allenare un altro club di Serie B essendo stato esonerato dal Bari prima del 20 dicembre.