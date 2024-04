Fiorentina, Italiano: “Questa vittoria ci serviva dopo un periodo difficile”

Al termine della gara tra Fiorentina e Atalanta, vinta dalla Viola, Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Mediaset.

Italiano sulla prestazione della Fiorentina

Mister Italiano ha parlato della grande prestazione della sua Fiorentina soprattutto nel primo tempo: “Carnesecchi ha fatto due parate su Gonzalez incredibili. In queste partite si affrontano campioni e lui è stato strepitoso. Noi però abbiamo fatto un gran primo tempo, non abbiamo mai fatto giocare le loro punte. Lo abbiamo fatto meno nel secondo. Ma Scamacca è bravo nel girarsi e far giocare i compagni. Avevamo bisogno di una vittoria in questo periodo difficile”.

Sul vantaggio minimo, Italiano risponde così: “Leggo il titolo finale a un passo… non mi sembra (ride, ndr). Sarà difficile lì, anche se segneremo ancora. Dobbiamo fare una grande partita Bergamo”.

Poi sulla grande prestazione del suo tridente: “Col tre contro tre davanti, i ragazzi possono fare i movimenti che vogliono. Sono situazioni che possono leggere loro dal campo. I ragazzi hanno fatto molto bene e hanno allungato bene l’Atalanta andando in profondità”.

“Potevamo fare di più”

Vincenzo Italiano perfezionista si porta casa il vantaggio, ma avrebbe voluto sfruttare qualche occasione in più: ”Siamo stati bravi a uscire dalla pressione loro, scivolando sugli esterni. Lo abbiamo fatto bene con precisione e velocità, quindi abbiamo eluso il loro pressing. Abbiamo fatto bene la pressione, se avessimo sporcato di più qualche palla, magari saremmo riusciti a segnare di più ma ci teniamo il vantaggio”.