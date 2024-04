Giudice sportivo, sentenza shock: si ripete la partita

Un banale errore ha costretto la federazione a intervenire subito: la partita tra le due compagini dovrà essere ora ripetuta, arriva la sentenza del Giudice Sportivo

Ancora una volta il calcio dilettantistico si trova di fronte a un bivio e la Federazione in questa occasione non ha usato i guanti bianchi per giudicare chi commette errori gravi a margine delle partite.

A differenza della Serie A, dove gli errori commessi dalle società sono pochi o comunque meno comuni, nei campionati inquadrati nella Lega Nazionale Dilettanti spesso e volentieri si materializzano situazioni molto spinose e in cui a pagare il prezzo maggiore sono le società stesse.

Quanto capitato nel Lazio nei giorni scorsi ha dell’incredibile e certifica ancora una volta quanto il nostro calcio debba crescere e di conseguenza maturare. Il Giudice ha parzialmente accolto il ricorso e ora ha ordinato che la partita dovrà essere ripetuta.

LND, undici giocatori in panchina: la partita dovrà essere ripetuta

Il Giudice Sportivo ha sciolto la propria riserva e ha comunicato alle società in questione la sua decisione: la partita di Terza Categoria ora dovrà essere ripetuta a causa di un banalissimo errore che trasgredisce una delle regole più chiare dei campionati della Lega Nazionale Dilettanti, ossia la Regola n. 3 del ‘Regolamento del Gioco del Calcio’ che consente alle società di avere un certo numero di interpreti seduti in panchina.

Durante la gara tra Montorio Romano e Spes Poggio Fidoni, gara valida per la ventesima giornata di Terza Categoria e terminata 3 a 1 a favore del Montorio, gli ospiti si sono subito resi conto del problema: i padroni di casa infatti avevano in panchina non nove calciatori come da regolamento, ma addirittura undici. I fatti risalgono allo scorso 17 marzo e in quell’occasione la società con sede a Roma aveva consegnato all’arbitro una lista di ben ventidue interpreti (undici in campo e altri undici in panchina).

Una chiara violazione del Regolamento n. 3 che ha costretto la società Spes Poggio Fidoni a intervenire tempestivamente nelle sedi opportune presentando ricorso. Il Montorio a sua volta ha presentato le proprie controdeduzioni, affermando che i calciatori che erano seduti in panchina non avevano influito sull’andamento del match.

Tuttavia, la sentenza del Giudice Sportivo è stata netta: oltre a una multa di 100 euro al Montorio, ha ordinato infatti la ripetizione della gara che si disputerà proprio oggi, 3 aprile alle ore 15.30.