Indagine falso in bilancio: De Laurentiis interrogato dalla Procura di Roma

Importanti aggiornamenti sul presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, arrivato in Procura, a Roma, per un interrogatorio nell’ambito delle presunte plusvalenze fittizie e all’acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille per una cifra vicina agli 80 milioni di euro (76.356.819, ndr.). Un’operazione, che come sottolineato da Calcio & Finanza fece discutere, in quanto, nell’affare rientrarono il portiere Karnezis e tre calciatori del settore giovanile azzurro: i vari Manzi, Palmieri e Liguori, con questi ultimi, valutati dai 4 ai 7 milioni di euro, come si evince dai dati del bilancio del 2021.