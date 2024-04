Pedullà: “Il Palermo ha scelto Mignani: c’è l’accordo”

Aggiornamenti sul prossimo allenatore del Palermo forniti da Alfredo Pedullà: “Un solo nome al comando da ieri sera, quello di Michele Mignani per la panchina del Palermo. Ci sono gli accordi, il Palermo ha scelto Mignani fino a giugno e presto annuncerà l’esonero a Corini. Mignani si libererà dal Bari, può allenare in questa stagione perché è stato esonerato il 9 ottobre. Una nuova ripartenza anche per dimenticare gli ultimi mesi in Puglia figli di scelte sbagliate da parte del club di De Laurentiis”.