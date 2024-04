Ultim’ora proveniente dalla Spagna. Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, è stato fermato a Madrid dalla Guardia Civile – la polizia spagnola, che lo ha prelevato all’arrivo all’aeroporto di Barajas, proveniente dalla Repubblica Dominicana. Rubiales è indagato per appropriazione indebita di fondi per presunte irregolarità nei contratti legati allo svolgimento della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita. Lo riferisce il Corriere della Sera.