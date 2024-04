Annuncio improvviso: la nuova scuderia di Sainz

Il futuro di Carlos Sainz non è ancora stato deciso. Un grande ex manager di Formula 1 annuncia la prossima destinazione del pilota spagnolo

La futura destinazione di Carlos Sainz è uno degli argomenti che suscita più interesse in Formula 1. A maggior ragione in seguito alla splendida vittoria del ventinovenne pilota della Ferrari nel Gran Premio d’Australia sul circuito di Melbourne. Il driver madrileno sta facendo di tutto per farsi rimpiangere dai vertici di Maranello e dovesse continuare così è probabile che riesca a centrare l’obiettivo.

Nel frattempo aumentano le discussioni tra gli addetti ai lavori e addirittura le previsioni sul nome della scuderia che accoglierà Sainz nel 2025. Di certo non sarà la Ferrari che ha deciso di non rinnovargli il contratto. E forse qualcuno ai piani alti del Cavallino si starà mangiando le mani.

Un ex grande manager di Formula 1, l’imprenditore irlandese Eddie Jordan, che fondò l’omonima scuderia protagonista nel Circus per tutti gli anni novanta e nei primi duemila, sembra avere le idee molto chiare sul nome della prossima scuderia di Carlos Sainz. Da settimane si vocifera di un suo approdo in Red Bull al fianco o addirittura al posto di Max Verstappen.

C’è poi chi sostiene che sarà la Mercedes ad accogliere il ventinovenne driver madrileno, in una sorta di scambio di piloti quanto mai anomalo con la Ferrari. Un vecchio lupo di mare come Jordan ha invece ha un’altra idea sul prosieguo della carriera di Sainz.

Sainz, il pronostico di Eddie Jordan lascia tutti senza parole: ecco dove andrà lo spagnolo nel 2025

Durante un suo intervento nel podcast ‘Formula for Success’, Jordan si è sbilanciato parecchio in merito alla prossima destinazione del pilota della Ferrari. “Sono molto amico del padre di Carlos – ha svelato– e non appena è terminata la gara di Melbourne gli ho mandato un messaggio a cui ha risposto con un altro messaggio molto carino”.

Jordan ha poi lasciato tutti senza parole: “Se la Red Bull dovesse cercare una nuova guida Sainz sarebbe un candidato autorevole. Tuttavia, non sarebbe assurdo se l’anno prossimo si dovesse vedere un team Aston Martin tutto spagnolo“. Dunque, Carlos Sainz insieme a Fernando Alonso nella scuderia britannica?

Jordan ha insistito nella sua previsione: “Vi dico che se non ci sarà un posto in Red Bull per lui, si unirà a Fernando in Aston Martin. Questo è ciò in cui credo. Non ho prove concrete, ma è una sensazione istintiva e spesso il mio istinto mi guida bene”.