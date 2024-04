Contatti avviati, Sainz decide nei prossimi giorni: è la prima scelta

Carlos Sainz ha avviato i contatti con il team: è la loro prima scelta, la decisione è attesa nei prossimi giorni

La storica doppietta messa a segno in quel di Melbourne al Gran Premio d’Australia dalla Ferrari ha letteralmente scatenato l’entusiasmo dei tifosi della Rossa che ora sperano di esultare ancora.

Lo stesso sperano tanto Leclerc quanto Sainz che in Giappone sul circuito di Suzuka domenica prossima vorranno far mangiare ancora una volta la polvere alle due Red Bull che vanno a caccia di riscatto. La Ferrari ha intenzione di continuare a fare la voce grossa e ci tiene in maniera molto particolare a questo campionato mondiale Sainz che vuole lasciare Maranello regalando una gioia ai suoi tifosi.

Come è ormai noto, il pilota spagnolo lascerà la Ferrari il prossimo anno per lasciar spazio ad Hamilton e mentre lui è concentrato sull’attuale campionato, le voci attorno al suo futuro continuano ad essere tante. E stando ad indiscrezioni provenienti dalla Germania, a metà aprile Sainz prenderà una decisione definitiva sul suo prossimo team che dovrebbe essere l’Audi.

Sainz verso l’Audi: lo spagnolo deciderà a metà aprile

A partire dal 2026, l’Audi debutterà ufficialmente in Formula 1 e vuole farlo in grande stile. Il team tedesco vuole puntare su piloti importanti e stando alle indiscrezioni arrivate proprio dalla Germania nel suo mirino sarebbe finito Carlos Sainz che a fine anno lascerà la Ferrari per fare posto a Lewis Hamilton.

Il pilota spagnolo non ha preso ancora una decisione definitiva sul suo futuro, si sta guardando intorno molto attentamente e l’Audi rappresenta di sicuro una delle mete a lui gradite. Il team tedesco, però, non vuole aspettare troppo per prepararsi al meglio già dal prossimo anno ed avrebbe mandato un ultimatum a Sainz, chiedendogli di dare una risposta a metà aprile.

Secondo quanto riferito dalla ‘Bild’ Seidl vuole certezze in fase di pianificazione ed è per questo motivo che si attende una risposta in tempi brevi da parte di Sainz. Il pilota spagnolo è la prima scelta da parte dell’Audi che, però, non è la sola a volerlo e sull’attuale portacolori della Ferrari ci sarebbe non solo la Mercedes, ma anche la stessa Red Bull in caso di separazione da Perez

Qualora Sainz dovesse decidere di accettare l’offerta dell’Audi, la casa degli Anelli si getterebbe poi sul tedesco Nico Hulkenberg, in scadenza a fine anno con la Haas, per fargli fare coppia con il pilota spagnolo. In caso contrario, l’Audi ha già messo al vaglio delle alternative che di sicuro le si presenteranno al termine di questo campionato mondiale dove è atteso un grande movimento per quanto riguarda il mercato dei piloti