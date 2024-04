Il Bayer Leverkusen ieri ha superato il Düsseldorf (terzo in 2. Bundesliga) e ha staccato il pass per la finale di DFB Pokal, la Coppa di Germania. Incontenibile Florian Wirtz, autore di una doppietta e un assist nel 4-0 finale aperto da Frimpong e Adli. Con il campionato tedesco praticamente chiuso, le Aspirine possono sognare il triplete con i quarti di finale di Europa League da giocare contro il West Ham. In finale affronteranno il Kaiserslautern, che viaggia nei bassifondi della classifica in seconda divisione. I gol di Ritter e Touré nella semifinale contro il Saarbrucken (l’ammazza grandi in questa Coppa di Germania) fanno sognare una città intera che in passato, negli anni ’90, fu anche Campione di Germania. Terzultimo a +1 sulla penultima in seconda divisione: il Kaiserslautern, seconda finalista della Coppa di Germania, potrebbe addirittura, riuscire a qualificarsi alla prossima Europa League in un unico modo. Vincere la DFB Pokal contro il Bayer Leverkusen… anche se non sarà facile, ma sognare non costa nulla.

Coppa di Germania: i percorsi di Bayer Leverkusen e Kaiserslautern

32esimi di finale: Koblenz 0-5 Kaiserslautern; Teutonia Ottensen 0-8 Bayer Leverkusen

16esimi di finale: Kaiserslautern 3-2 Colonia; Sandhausen 2-5 Bayer Leverkusen

Ottavi di finale: Kaiserslautern 2-0 Norimberga; Bayer Leverkusen 3-1 Paderborn

Quarti di finale: Herta Berlino 1-3 Kaiserslautern; Bayer Leverkusen 3-2 Stoccarda

Semifinali: Saarbrucken 0-2 Kaiserslautern; Bayer Leverkusen 4-0 Dusseldorf