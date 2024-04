Formula 1, vincitore a sorpresa in Giappone: classifica ribaltata

La Formula 1 potrebbe avere un vincitore a sorpresa in quel di Suzuka, sovvertendo i pronostici che parlano solo di Max Verstappen

Il Gran Premio del Giappone è molto atteso per capire quali saranno i reali rapporti di forza tra le scuderie di vertice dopo la debacle della Red Bull a Melbourne. Bisogna scoprire se si è trattato solo di un passo falso momentaneo o di un effettivo passo avanti degli altri, Ferrari in primis.

Il Gran Premio del Giappone a Suzuka segnerà un passo molto importante di questa stagione di Formula 1. Dopo il risultato clamoroso di Melbourne c’è da capire se la Ferrari sarà veramente in grado di attaccare la Red Bull di Verstappen e se quest’ultimo avrà risolto tutti i problemi di affidabilità della sua vettura che lo hanno costretto al ritiro in Australia. Solitamente la pista nipponica è molto favorevole alle caratteristiche della monoposto di Milton Keynes e in passato qui abbiamo visto dei veri e propri domini.

Va anche considerato però l’apporto del pilota, visto che Suzuka mantiene ancora quella specificità dei tracciati di un tempo, dove serve avere una velocità di base nelle curve veloci che è propria dei campioni. A questo proposito chi coltiva sogni di gloria è Fernando Alonso, rimasto molto deluso per la penalizzazione subita nell’ultima gara dopo l’incidente di Russell. Quei 20″ gli sono costati il sesto posto all’Albert Park, ma soprattutto la consapevolezza di non poter difendersi a modo suo, in maniera aggressiva ma corretta.

Fernando Alonso, a Suzuka si punta alla vittoria: il meteo potrebbe essere un alleato

Secondo quanto riferito da ‘ElNacional.cat’ per Alonso c’è la possibilità del grande colpo in quel di Suzuka, sia per le qualità della sua Aston Martin, sia per la sua bravura nell’interpretare lo snake iniziale. Al campione asturiano manca l’acuto dal suo ritorno in Formula 1, per quella che sarebbe la vittoria numero 33, tanto agognata e cercata ma mai arrivata.

Il team principal dell’Aston Martin Mike Krack, ha specificato come la vettura inglese porterà degli aggiornamenti molto importanti già a partire dal Giappone, che potrebbero consentirgli di essere più vicini alla concorrenza. Come si è visto nei primi tre Gran Premi, in realtà, alle spalle di Verstappen il gruppo è piuttosto compatto e se l’olandese avesse qualche problema in diversi potrebbero approfittarne. Con un week end pulito Carlos Sainz ha dimostrato di poter centrare l’obiettivo massimo e ora Alonso spera di poter imitare il suo più giovane connazionale.

C’è poi da tenere in considerazione il fattore meteo, perché secondo le previsioni c’è possibilità di pioggia durante la gara di domenica. In quelle condizioni un manico esperto come quello dell’asturiano potrebbe incidere ancora di più e avvicinare il sogno alla realtà.