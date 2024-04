Hamilton, l’annuncio è sbalorditivo: possono restare tranquilli

Il matrimonio tra Lewis Hamilton e la Ferrari continua a far parlare di sé. E l’annuncio delle scorse ore non lascia spazio all’interpretazione

Quella appena iniziata sarà l’ultima stagione di Lewis Hamilton a bordo della Mercedes. Dopo oltre tredici anni di matrimonio, il pilota britannico lascerà il team di Brackley per trasferirsi a Maranello, dove lo aspetta una nuova avventura con la tuta Rossa della Ferrari. La clamorosa operazione, ufficializzata nella giornata di giovedì 1° febbraio, è stata già definita “il colpo del secolo” e a più di due mesi di distanza continua a far parlare di sé.

Il futuro approdo di Hamilton a Maranello continua ad essere un argomento caldo nel mondo della Formula 1. C’è da sottolineare tuttavia che tra i tifosi del Cavallino esiste una divergenza di opinioni parecchio marcata. Si può tranquillamente dire che l’ambiente ferrarista è diviso in due fazioni: da una parte c’è chi ritiene il britannico l’uomo giusto per rilanciare il progetto; dall’altra c’è chi invece è convinto che i vertici del team avrebbero fatto meglio a rinnovare Sainz anziché investire su un pilota che arriverà in Italia a praticamente quarant’anni. Quest’ultima una tesi abbracciata da un numero di persone sempre più ampio, complici gli ottimi risultati ottenuti dallo spagnolo in questo inizio di stagione.

Hamilton-Ferrari, quali prospettive? L’ex non ha dubbi

Quale sarà la ‘fazione’ ad averci visto lungo soltanto il tempo – anzi la pista – potrà dirlo. Intanto però c’è una voce autorevole che ci ha tenuto a spendere parole molto ottimiste in merito al prestigioso affare di mercato. La voce in questione è quella di Stefano Domenicali, ex dirigente della Ferrari ed attuale CEO di Liberty Media (la società che detiene i diritti della Formula Uno).

“Qualcuno pensa che non ci sia bisogno del sette volte campione del mondo, conosco il ragionamento. Ma è un ragionamento sbagliato”, ha detto il manager italiano durante un’intervista concessa a ‘Quotidiano Sportivo’. “La Ferrari ha fatto una grande operazione, non solo a livello di marketing. È una scelta strategica”, ha poi aggiunto, replicando in modo indiretto a coloro che hanno attribuito all’affare un carattere puramente commerciale. E a chi accusa la Ferrari di aver puntato su un pilota troppo vecchio, Domenicali ha risposto in maniera estremamente chiara: “Io sono presente a tutte le gare, Hamilton non ha perso niente del suo talento e ha ancora fame di successi“.

Insomma, secondo il quasi 59enne imolese i tifosi della Rossa possono stare tranquilli: quello tra il nativo di Stevenage e il Cavallino è un matrimonio dalle prospettive di altissimo livello.