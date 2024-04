Lutto nel mondo del calcio: tifosi sconvolti dal prematuro addio

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio, tifosi a dir poco sconvolti dalla notizia: è accaduto proprio nelle scorse ore

Ancora un dramma: è arrivata una di quelle notizie che nessuno avrebbe mai voluto dare. Nelle scorse ore la Savignanese Calcio, direttamente dal proprio canale ufficiale social di Facebook, ha comunicato che la presidente Mariacristina De Zardo ci ha lasciati. Purtroppo la donna stava lottando da tempo contro una malattia che non le ha lasciato assolutamente scampo. Un terribile lutto per l’intera società gialloblù e, soprattutto, per i tantissimi sostenitori che avevano fatto il tifo per lei.

Questa la nota ufficiale: “La società comunica che, vista la prematura e dolorosa scomparsa della Nostra Presidentessa, le attività verranno sospese, si riprenderà giovedì 4 aprile. Sentite condoglianze alla sua famiglia. Ci lascia una persona straordinaria che rimarrà per sempre nei nostri cuori“. Durante il periodo della pandemia, precisamente dal 1 luglio del 2020, aveva assunto il ruolo di numero uno del club. Non si sono fatti attendere i messaggi di cordoglio da parte delle altre società che si sono unite al dolore.

Lutto nel calcio, addio alla presidente della Savignanese De Zardo

Nativa di Brescia ha sempre avuto un rapporto speciale con la città di Savignano. Poco prima di assumere l’importante ruolo di presidente era stata, per tre anni, segretaria del club. Come annunciato in precedenza, durante il periodo del Covid, si era battuta per consentire ai ragazzi di potersi allenare nonostante le tantissime restrizioni. Anche il Comune di Savignano sul Rubicone ha voluto dare l’ultimo saluto alla presidente de club con una nota sui social .

Questo il loro comunicato: “La dipartita della presidente, giunta improvvisamente ha destato grande cordoglio in città dove Mariacristina De Zardo era diventata, in particolare negli anni recenti, un volto noto e un riferimento per le famiglie e per gli sportivi. Aveva combattuto la malattia restando sempre presente alla scrivania a sul campo di via della Resistenza, dando un grande esempio di forza e determinazione“.

Un dolore enorme anche per il primo cittadino Filippo Giovannini ed il suo vice, Nicola Dellapasqua (che assume anche il ruolo di assessore allo Sport). La veglia si è tenuta nella mattinata di mercoledì 3 aprile nella chiesa di Castelvecchioì. La sera, intorno alle ore 20 la recita del rosario e mezz’ora più tardi la Santa Messa. L’ultimo saluto il giorno dopo, alle ore 16, presso la chiesa di Santa Lucia a Savignano. La famiglia fa sapere di voler ricevere offerte invece dei fiori.