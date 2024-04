Serie C, ultimi sforzi per Mantova e Juve Stabia. Promozioni a un passo

Mantova e Juve Stabia, ultimi sforzi per il raggiungimento dell’obiettivo promozione. Il traguardo è poco più che una formalità per i virgiliani, bloccati sull’1-1 dall’Atalanta U23 nell’ultimo turno di campionato. Già contro il Renate a Meda i biancorossi possono archiviare la pratica dopo una stagione, quella della squadra di Possanzini, praticamente perfetta. Dalla retrocessione nei playout di dieci mesi fa alla marcia promozione. Lunedì sera può essere il giorno giusto.

Se non è uno scherzo del destino, beh, poco ci manca. Le vespe, nel girone C, possono festeggiare nello scontro diretto di Benevento, retrocesso dalla B alla terza serie e molto più quotato in questa stagione nata storta per la strega. “Siamo il quindicesimo budget della categoria e siamo orgogliosi del campionato che stiamo facendo. La società ha lavorato alla grande e il direttore Lovisa ha fatto un lavoro grandioso’, ha detto Pagliuca. Insomma, un ultimo passo, un piccolo tassello per trasformare il sogno in realtà.