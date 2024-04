Sinner-Djokovic, verdetto importantissimo poco fa: solo in finale

Jannik Sinner ha lanciato l’ultima sfida, forse la più importante di tutte. Il tennista azzurro vuole conquistare il primo posto nel ranking Atp. Intanto novità sulla sfida con Djokovic

Un traguardo dopo l’altro, un grande obiettivo che si aggiunge a quelli già centrati. Jannik Sinner non si pone limiti com’è giusto e logico che sia e non appena conquistato il Miami Open, uno dei Masters 1000 più attesi dell’anno, è già proiettato sui prossimi impegni che lo vedranno protagonista.

Grazie alla facile vittoria ottenuta in finale contro il bulgaro Dimitrov, il tennista altoatesino ha raggiunto il secondo posto nel ranking Atp a spese di Carlos Alcaraz. Ora nel mirino di Sinner c’è la prima posizione ancora occupata da Novak Djokovic, che ha iniziato nel peggiore dei modi questo 2024.

Il più recente incontro tra i due, la semifinale degli Australian Open, ha visto il facile e travolgente successo del giovane campione di San Candido. Forse il preludio di una sorta di passaggio di consegne che il fuoriclasse belgradese vuole rinviare il più possibile. La prova del nove è in tal senso imminente: la stagione sulla terra battuta potrebbe riscrivere il vertice del ranking mondiale e lanciare in orbita una volta per tutte il tennista italiano.

Il ricco e articolato programma sulla terra rossa avrà inizio la prossima settimana: si parte con uno dei tornei più attesi, il Masters 1000 di Montecarlo. Un evento da sempre sportivo e mondano, che quest’anno riveste una particolare importanza per le grandi aspettative che circondano il tennis azzurro.

Sinner contro Djokovic, il sorteggio di Montecarlo parla chiaro: tifosi con il fiato sospeso

Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 2 delle sedici in tabellone e già questo è un evento storico. Mai in precedenza un atleta italiano era stato così in alto ai nastri di partenza di un Masters 1000. In prima posizione resta ovviamente Djokovic che dopo aver dato forfait a Miami ha concentrato la sua preparazione proprio per la stagione sulla terra battuta.

Vale la pena ricordare che il torneo di Montecarlo è l’unico Masters 1000 per il quale non c’è l’iscrizione obbligatoria. Ciononostante saranno presenti tutti i migliori tennisti al mondo, assoluta garanzia di spettacolo. Il sorteggio del tabellone è in programma venerdì prossimo, con un’unica certezza: Sinner e Djokovic non potranno incontrarsi prima dell’eventuale finale.

L’attesa manco a dirlo è spasmodica, soprattutto per verificare se il nostro fuoriclasse riuscirà ad esprimersi al meglio su una superficie non ideale per le sue caratteristiche. L’anno scorso Sinner non ottenne risultati significativi sul rosso: adesso però è tutta un’altra storia.