Sinner primo in classifica: è già storia

Primato indiscusso per Jannik Sinner, che anche nella speciale classifica in oggetto ha stracciato i suoi colleghi italiani

Ci sono i titoli, le coppe, i trofei, la gloria nel vedere il proprio nome salire sempre più sia nella considerazione del pubblico, che nella classifica. E poi ci sono i soldi. Gli incredibili guadagni che uno sport già ricco di suo come il tennis garantisce ai suoi migliori interpreti. E il futuro – concedeteci una piccola parentesi di natura strettamente finanziaria – sarà anche più ricco in questo senso, con la prepotente entrata di PIF nella galassia dell’ATP.

Tornando alla considerazione cardine che stavamo portando avanti, è legittimo che Jannik Sinner possa gioire – a modo suo, senza eccessi e senza troppo colore – anche per i milioni incassati da quando, nel 2018, è entrato nel circuito professionistico ATP.

In un mondo in cui le superstar dello sport navigano letteralmente nell’oro, il ragazzo di San Candido dice assolutamente la sua. Per Sinner parlano in questo caso non i numeri, intesi come dati statistici sulle sue vittorie e suoi primati, ma le cifre. Quelle relative a quanto incassato e nel 2024, e da inizio carriera. Figuriamoci se anche in questa speciale categoria, Jannik non avrebbe battuto dei record.

Paperone Sinner, è già l’italiano più ricco di sempre

Grazie al trionfo perpetrato in finale a Miami ai danni di Grigor Dimitrov, Jannik Sinner ha messo da parte 1.015.458 euro, cifra spettante al vincitore della kermesse. La vittoria in Florida ha garantito al campione altoatesino di arrivare alla stratosferica cifra di quasi 4 milioni di dollari incassati nel solo 2024. Parliamo di oltre 3,5 milioni di euro. Ma non finisce qui.

Oltre ad essere ovviamente il tennista che più ha guadagnato nell’anno solare 2024, il nativo di San Candido ha abbattuto un’altra barriera. Quella dei 20 milioni di dollari guadagnati in carriera. Siamo, sempre solamente in riferimento a quello che sul sito dell’ATP viene chiamato ‘Prize Money’ alla cifra di oltre 21 milioni. Il precedente primato, per quello che concerne i tennisti italiani, apparteneva a Fabio Fognini, attualmente fermo alla comunque non disprezzabile cifra di 18,185,997 dollari incassati in carriera.

Sinner, insomma, ha già stracciato un altro record del tennis italiano. Dopo esser stato il primo giocatore italiano dell’era Open ad esser arrivato al numero tre del mondo (e ora, dopo Miami, perfino al numero due) ed essere il primatista azzurro di titoli ATP vinti con 13 trionfi, da oggi è anche il più ricco. Jannik, sei davvero insaziabile. Ma ti sei meritato tutto col duro lavoro.