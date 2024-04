Stefano Pioli in conferenza, per Lecce: le dichiarazioni dell’allenatore del Milan: “Arriviamo nel periodo importante della stagione in buone condizioni mentali e di gioco. Era capitato di vincerne 4 consecutive in campionato, mai la quinta. Il Lecce non ha mai subito gol dal cambio di allenatore e ha messo in difficoltà la Roma, ci vorrà una buona prova. Schiererò la formazione che riterrò migliore per domani”.

Thiaw? “Il fatto che non sia a disposizione domani dipende molto anche dalla partita di giovedì prossimo, ha questa infiammazione da fascite plantare che gli crea un po’ di problemi, non è riuscito a sviluppare tutti gli allenamenti con noi, quindi a livello precauzionale non sarà convocato domani ma con la grande speranza che possa essere a disposizione per giovedì vista già l’assenza di Kalulu e Tomori”.

Bennacer al posto di Loftus-Cheek? “Sì, può giocare al posto di Loftus. Ha avuto un po’ di influenza, ha saltato qualche allenamento in settimana. Può giocare lì, potrebbe giocare anche un altro suo compagno”.

Jovic: “È un giocatore di qualità e che si è fatto trovare pronto. Credo che possa fare anche di più”.