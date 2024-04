Salernitana, Colantuono: “Dobbiamo finire il campionato così. Con dignità”

Al termine di Salernitana-Sassuolo, il tecnico granata Stefano Colantuono ha parlato ai microfoni di DAZN. L’allenatore dei campani è uscito molto soddisfatto dalla sfida. Per i granata un punto importante per il morale di questo finale di stagione già segnato.

Colantuono soddisfatto della Salernitana

Nonostante qualche errore di troppo nel primo tempo, mister Colantuono si è mostrato contento della reazione della sua Salernitana: “La Salernitana ha giocato con dignità. Ma anche nel primo tempo stavamo giocando la partita giusta. Ci siamo fatti gol da soli. Il primo è arrivato da un piazzato per noi, e ci sono ripartiti. Dovevamo stare attenti perché il Sassuolo sappiamo che ha queste caratteristiche. Il secondo è stato un malinteso. Poi la partita si mette male, l’ambiente non è sereno. Però la squadra nel secondo tempo mi è piaciuta per ardore e spirito. Abbiamo attaccato con equilibrio. Dobbiamo fare questo, ma non possiamo partire sempre con l’handicap“.

Sul pareggio firmato Maggiore, il tecnico quasi non ha risultato. Un comportamento che ha colpito gli osservatori della gara. Colantuono ha spiegato il motivo: “Non entro nel merito delle decisioni arbitrali. Non ho esultato perché non ho modo di esultare perché ho un problema al ginocchio che mi impedisce di deambulare bene. Ho esultato dentro perché il 2-2 ci dava un buon risultato e ci dava la possibilità anche magari di vincere“.

“Nonostante la situazione, i ragazzi hanno reagito“

Andati sotto 0-2 con due gol presi nel primo tempo, il tecnico temeva che la sua squadra potesse subire una goleada. Complice anche l’ambiente e i fischi, Colantuono temeva il tracollo della Salernitana: “I giocatori devono trovare le motivazioni. Visto e considerato che conosco questo ambiente so che cosa devi fare. Intanto devi rendere conto alla proprietà che ti paga. Poi perché questa gente va rispettata. I fischi ci stanno, sei ultimo e perdi 2-0. Noi dobbiamo resistere anche a questo e finire il campionato con dignità. La gente non ci ha fatto mai mancare il supporto, quindi dobbiamo finire dignitosamente, poi la classifica lo sapremo alla fine. Dobbiamo fare partite così. La squadra ha dimostrato di avere qualità e attributi“.

Il prossimo avversario sarà la Lazio. Mister Colantuono non si preoccupa troppo nonostante il livello della squadra che avranno di fronte: “Affrontare la Lazio è motivante. Il nostro calendario è impegnativo. Ci prepareremo e andremo lì a fare la nostra partita“.