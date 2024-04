Serie A: derby della Capitale all’insegna dell’equilibrio? Domenica Juventus-Fiorentina

Si avvicina una 31esima giornata di campionato che si preannuncia essenziale in vista della conclusione della stagione. In programma, infatti, ci sono diverse partite che potrebbero rivelarsi decisive per gli obiettivi stagionali di alcune squadre. Vediamo nel dettaglio.

Tra le gare che spiccano troviamo il derby della Capitale. Roma e Lazio sono entrambe alla ricerca di punti importanti: i giallorossi sono quinti con 52 punti, a 5 lunghezze dal Bologna quarto e con un vantaggio di soli due punti sull’Atalanta (la quale ha però una gara da recuperare). I biancocelesti, invece, sono ora settimi con 46 punti.

Considerando anche la sfida di Coppa Italia dello scorso gennaio, possiamo notare come gli ultimi quattro derby capitolini siano sempre stati molto equilibrati con due o meno marcature totali. Anche stavolta potrebbe essere confermato il trend.

In cerca della quinta vittoria di fila il Milan di Pioli, impegnato questa settimana contro il Lecce, a San Siro. I rossoneri, secondi, hanno un cospicuo vantaggio di sei lunghezze sulla Juventus terza e vogliono mantenere i bianconeri a distanza.

Dall’altra parte ci saranno i salentini, 13esimi con 29 punti, a +4 dalla terzultima.

Riuscirà ad uscire dalla crisi nera la Juventus? La squadra di Allegri, reduce da un successo nella semifinale di andata in Coppa Italia contro la Lazio. Ha vinto soltanto uno degli ultimi nove match di Serie A e questa domenica dovrà ospitare la Fiorentina. Per i bianconeri, come anticipato a -6 dal Milan, è necessario quantomeno mantenere il terzo posto, proteggendosi dall’assalto del Bologna.

