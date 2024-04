Massimiliano Allegri pre Fiorentina: vigilia della sfida dello Stadium per l’allenatore della Juventus, con le parole rilasciate in conferenza stampa.

«La partita con la Lazio è stata importante; adesso però dobbiamo rituffarci nel campionato e consolidare la nostra posizione: la Fiorentina gioca molto bene, dobbiamo fare una partita giusta, perché abbiamo bisogno di fare risultato».

«La squadra si è sempre allenata bene, ma come sempre accade, un risultato positivo fa vedere le cose in un altro modo».

«Non dobbiamo pensare al distacco che abbiamo dall’Inter, dobbiamo solamente pensare ai punti che ci mancano per arrivare ai nostri obiettivi. Dobbiamo avere entusiasmo, voglia e desiderio di raggiungerli».

«L’unico mio pensiero è raggiungere gli obiettivi per i quali siamo partiti quest’anno. E non sarà facile, ma vogliamo finire la stagione nel migliore dei modi. Nel calcio bisogna guardare solamente i risultati, il resto è aleatorio, ognuno raccoglie quello che ha meritato».

Massimiliano Allegri pre Fiorentina: indisponibili e obiettivi

«Piazzamento? Il nostro obiettivo di inizio stagione è quello di entrare in Champions League, ed è un obiettivo non facile. Abbiamo bruciato tanti punti ma per ora ci siamo, abbiamo davanti partite non semplici, ma dobbiamo arrivarci».

«Vlahovic è un giocatore che ha bisogno di giocare per crescere. Comunque abbiamo tante soluzioni davanti, stiamo bene, a parte Milik. I ragazzi crescono solo giocando. Domani l’unica assenza è quella di Milik, fra 15/20 giorni dovremo riaverlo con noi. La formazione non la ho ancora decisa, la decido domani: stiamo molto bene fisicamente e la vittoria ci dà fiducia, servirà una bella prova caratteriale, martedì abbiamo vinto quasi tutti i contrasti».