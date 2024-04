Marquez campione: classifica ribaltata

Marc Marquez è sempre alla ricerca del nono titolo mondiale per eguagliare Valentino Rossi e questa volta potrebbe avere una grande chance

Il campione spagnolo Marc Marquez si sta adattando piuttosto bene alle caratteristiche della Ducati e non manca molto per essere lì con i migliori. Nonostante l’incidente di Portimao con Bagnaia ci sono tutte le premesse per sognare in grande.

L’inizio di campionato per l’ex Honda non è stato affatto male, con due piazzamenti in top-5 in Qatar e un podio nella Sprint di Portimao. Anche nella domenica del Gran Premio portoghese avrebbe potuto chiudere a ridosso del podio se solo non ci fosse stato quel contatto con Bagnaia a rovinare tutto a pochi giri dalla fine. In quel momento Marquez era più veloce del campione in carica, a testimonianza di una confidenza in gara che sta crescendo sempre di più e di prospettive che si fanno davvero rosee.

Al momento della sua firma con la Ducati in molti avevano dei dubbi sul processo di adattamento del fenomeno spagnolo, dopo aver trascorso l’intera carriera in sella alla Honda. Il talento però può fare la differenza e così con un minimo di apprendistato siamo già pronti ad inserirlo nella lotta al titolo. Gli avversari di certo non mancano, perché oltre a Pecco c’è da tenere in forte considerazione anche il solito Jorge Martin, Bastianini e uno straordinario Pedro Acosta, rookie con il dono della precocità.

MotoGP, Marc Marquez può vincere il titolo: il giudizio di Alzamora esalta i suoi tifosi

Ad esaltare questo avvio di stagione di Marc Marquez è stato anche un addetto ai lavori che lo conosce bene, ovvero il suo ex manager Emilio Alzamora. Da un paio d’anni non fanno più coppia dal punto di vista lavorativo, ma l’affetto e la sintonia non sono mai venuti meno. Al momento l’ex pilota spagnolo si è messo a capo del SeventyTwo Motorsport Art Box Racing Team nel Junior GP, alla ricerca di nuovi fenomeni da lanciare.

Parlando al ‘Mundo Deportivo’ della situazione di Marquez in questo campionato, Alzamora ha dichiarato: “La prima cosa che vedo è che è tornato a divertirsi nel guidare la moto”. Poi aggiunge: “Per quanto riguarda la vittoria del titolo tutto dipenderà dalla sua pazienza nell’imparare a guidare la moto. Con il passare dei Gran Premi potrebbe essere sempre più vicino ai migliori e farà la differenza mantenere una buona costanza, chiudendo sempre in top-5″.

Insomma non è da escludere che nella seconda metà di campionato Marquez possa essere ancora lì a giocarsela e a quel punto la sua esperienza e il suo “manico” potrebbero fare la differenza.