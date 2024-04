Napoli, ultima chiamata. In attesa della rivoluzione che verrà

Ultima chiamata per il Napoli. Domani pomeriggio la formazione partenopea sarà impegnata sul campo del Monza in una partita complicata che però vale come ultima chiamata per una squadra che vuole provare ad avvicinarsi a Bologna, Atalanta e Roma. La qualificazione alla prossima Champions League, nelle ultime giornate, è diventata complicata da raggiungere. La sconfitta interna contro la formazione orobica di certo non ha aiutato, la formazione di Francesco Calzona è sembrata scarica e ormai pare aver perso motivazioni, motivazioni che forse in questa stagione non ci sono mai state.

Di fronte la formazione di Raffaele Palladino che vuole ambire a un posto nella prossima Conference League: per il Napoli non sarà facile, anzi, le possibilità di qualificarsi alla principale manifestazione europea sono poche e a partire da giugno servirà una rifondazione che è già iniziata. Aurelio De Laurentiis ne è consapevole, ora però bisognerà terminare il campionato per capire quale competizione giocheranno gli azzurri nella prossima stagione, per poi ripartire da zero dopo una stagione che aveva aspettative completamente opposte a ciò che poi è accaduto in campo.

Monza-Napoli, le probabili formazioni delle due squadre

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Gagliardini, Bondo; Colpani, Maldini, Mota; Djuric. All. Palladino