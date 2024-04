Frena ancora il Parma nella lotta al vertice in Serie B, i ragazzi di Pecchia non riescono a battere neanche il Sudtirol. Niente successo all’esordio per Mignani con il Palermo. Tutte le gare del Sabato della Serie B.

Serie B, la lotta in vetta

Nel sabato di Serie B il Parma capolista non va oltre lo 0-0 in casa del Sudtirol, e il Como ne approfitta volando a -5 dai ducali. 3 punti pesantissimi in rimonta per i lariani, che superano il Catanzaro 2-1; a passare in vantaggio però sono i giallorossi, con il gol di Vandeputte che aiutato dalla deviazione di Goldaniga fa esplodere il Ceravolo dopo 19 minuti. Ma il Como reagisce e trova un-uno due micidiale, tra il 63’ e il 67’ con Gabrielloni prima e Da Cunha poi, che regalano agli azzurri il sorpasso in classifica sulla Cremonese e soprattutto il secondo posto in solitaria.

Palermo, la prima di Mignani

2-2 invece nella sfida playoff tra Palermo e Samp; a passare avanti sono i blucerchiati dopo 19 minuti, con Leoni cha approfitta di una dormita difensiva del palermo, ma il vantaggio degli ospiti dura solo 4 minuti, con i rosanero che la pareggiano con il solito Brunori dagli 11 metri; altri 4 minuti e i padroni di casa la rimontano con Mancuso bravo sotto porta a battere Stankovic, Mignani che pregusta i 3 punti all’esordio, ma al 60’ ci pensa Darboe dalla distanza a fissare il punteggio sul 2-2.

La lotta salvezza

Finisce invece 1-1 lo scontro salvezza tra Spezia e Lecco, i bianconeri passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Hristov, ma gli ospiti la riacciuffano a 4 dall’intervallo grazie al destro di Buso che sorprende Zoet; termina infine 0-0 il match tra Ternana e Modena. Pareggio nella sfida salvezza tra FeralpiSalò e Cosenza, passano in avanti gli uomini di Zaffaroni grazie al colpo di testa di La Mantia dopo 10 minuti. Il pareggio degli ospiti arriva 7 minuti più tardi e porta la firma di Tutino in rovesciata, ma è ancora La Mantia al 54’ a riportare avanti i Leoni del Garda dagli 11 metri. E a 15 dal gong ci pensa Antonucci con il destro a trovare il gol del 2-2.

Le altre

Vittoria in trasferta anche per il Cittadella, che batte 2-0 la Reggiana. Sblocca il match Pandolfi al 65’ che complice un non perfetto Satalino porta avanti i veneti. Veneti che raddoppiano a 10 dalla fine con il mancino dal limite di Branca. Vittoria importante in zona playoff per il Brescia, che al Rigamonti supera 3-1 il Pisa di Aquilani. A sbloccare il match è Moncini sul finale di primo tempo, e il raddoppio porta la firma di Bianchi al 55’, che controlla in area e con il destro trova il gol del 2-0. A 5 dalla fine è ancora Moncini che approfitta di un indecisione della difesa degli ospiti e chiude il match. Nel finale c’è tempo anche per il gol della bandiera di Torregrossa dagli undici metri.