Terribile diagnosi in Serie A, il crociato fa crack: torna l’anno prossimo

Infortunio al legamento crociato per un giocatore di Serie A in allenamento e stagione finita: la diagnosi è terribile

Brutta tegola per il club che sarà costretto a rinunciare al giocatore probabilmente per quello che resta della stagione dopo l’infortunio che ha interessato il crociato subito durante l’allenamento.

L’obiettivo Europa è ancora a portata di mano quando mancano otto giornate al termine della Serie A, ma il Torino deve fare i conti con un grave infortunio che rischia di complicare i suoi piani. Come comunicato dal club granata, infatti, durante l’allenamento Gvidas Gineitis è andato ko e la diagnosi che ne è seguita è stata poco incoraggiante.

Gli esami strumentali effettuati sul centrocampista hanno evidenziato un interessamento distrattivo al legamento crociato posteriore e verrà ora intrapreso un percorso conservativo deciso con consulenti ortopedici. Sebbene non debba operarsi, il rischio che la stagione di Gineitis sia finita e molto alto e per Juric si tratta di una tegola non da poco, considerato che c’è un posto in Europa da inseguire fino alla fine.

Torino, infortunio al crociato per Gineitis: stagione finita per il centrocampista

Il Torino dovrà fare a meno di Gvidas Gineitis per gli ultimi, importanti mesi della stagione. Il club granata, tramite un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, ha fatto sapere che il centrocampista ha riportato un interessamento distratto al legamento crociato posteriore e ciò lo farà restare fuori probabilmente fino al termine del campionato.

Una brutta tegola per Juric che avrebbe voluto avere tutta la squadra a disposizione per lottare fino alla fine per un posto in Europa il prossimo anno. Gineitis, come fatto sapere dal Torino, non sarà ancora operato ed effettuerà un percorso conservativo al termine del quale verranno fatti ulteriori esami strumentali per capire come si è evoluta la situazione.

Solo qualora tale percorso non abbia dato i suoi frutti, allora l’operazione sarà inevitabile per Gineitis che, in ogni caso, non sembra poter più tornare in campo per questa stagione. Il percorso conservativo, deciso in accordo con lo stesso giocatore, durerà alcune settimane ed operazione o meno appare davvero difficile, se non impossibile, che Gineitis torni a giocare prima della fine del campionato.

Per le ultime otto giornate, dunque, il Torino dovrà fare a meno di lui e ciò vuol dire che il centrocampista salterà anche il derby della Mole contro la Juventus, in programma la prossima settimana e le sfide cruciali contro Inter, Milan ed Atalanta.