Tradimento Ferrari: annuncio e futuro Mercedes

Clamoroso scenario per il 2025, annuncio pazzesco nelle scorse ore: Ferrari ‘tradita’, il suo futuro sarà alla Mercedes

Un’annata di cambiamenti che sta prendendo lentamente forma. Il 2025 sarà una stagione particolare, in attesa del cambio di regolamenti che porterà l’anno successivo l’ennesima rivoluzione in Formula 1.

Tutto è partito lo scorso 1 febbraio quando a sorpresa è arrivato l’annuncio di Lewis Hamilton che passerà alla Ferrari dopo una vita intera trascorsa – perlopiù a vincere – in Mercedes. Il 39enne di Stevenage, sette volte campione del mondo, ha avuto pochi dubbi. La ‘Rossa’ era un suo grande sogno e così ha deciso dopo anni di cocenti delusioni con il team diretto da Toto Wolff di tentare un’ultima intrigante avventura nella sua già straordinaria carriera.

Non sarà facile per lui e per Charles Leclerc, il compagno di team dal 2025, riuscire a riportare il mondiale piloti a Maranello dopo ben 17 anni di attesa. Intanto, però, la ‘Rossa’ sta vivendo un’annata al momento decisamente positiva.

Il vantaggio delle Red Bull rimane, al netto della brutta figura della Scuderia di Milton Keynes registrata nell’ultimo GP di Australia, in quel di Melbourne. Ma la Ferrari c’è, lo ha dimostrato Carlos Sainz che in tempi da record è tornato in pista dopo l’operazione all’appendicite dominando il GP nella terra dei canguri.

E adesso? Nelle scorse ore sono arrivate delle dichiarazioni assolutamente scioccanti che per la Scuderia di Maranello suonano già come un clamoroso tradimento. Dal passato Ferrari alla Mercedes il passo è breve ed i tifosi del Cavallino rampante non crederanno ai loro occhi: lo scenario futuro è davvero pazzesco.

Addio Ferrari, c’è la Mercedes: ‘assist’ di Hamilton

Come noto Lewis Hamilton prenderà il posto di Carlos Sainz in Ferrari a partire dal 2025. Una scelta discussa, esaltata e criticata. Ma intanto lo stesso pilota inglese ha voluto lasciare senza parole i suoi futuri tifosi.

Hamilton ha dichiarato ai giornalisti come in Mercedes, al suo posto, vedrebbe bene Sebastian Vettel. Suo grande rivale nelle stagioni 2017 e 2018, il pilota tedesco ha deciso di lasciare la Formula 1 nel 2022.

“Mi piacerebbe molto se Seb tornasse, sarebbe una soluzione straordinaria per la Mercedes. Un pilota più volte campione del mondo con valori straordinari che potrebbe far continuare a progredire la squadra”.

Frasi che hanno spiazzato i più, visto il fortissimo legame che Vettel ha dimostrato di avere – nonostante gli insuccessi – con la Ferrari.

Sulla questione ‘erede’ in McLaren Hamilton ha parlato molto delle qualità che bisognerà avere al di fuori della pista: “Servirà un pilota con integrità e valori allineati a quelli della squadra”, ha concluso il futuro ferrarista. L’assist a Toto Wolff, insomma, è servito.