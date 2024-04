Colpo di scena Verstappen, futuro deciso: è ufficiale

Il futuro di Max Verstappen sembra essere stato deciso: l’annuncio delle scorse ore ha spiazzato tutti

Non è un mistero che Max Verstappen, in questo momento, stia catalizzando su di sè l’attenzione dell’interno mondo della Formula 1. Il paddock è in attesa di novità sul suo futuro che, guarda caso, sono arrivate poche ore fa: annuncio pazzesco.

Tre titoli mondiali sulle spalle ed una Red Bull che, anche grazie al suo sconfinato talento, ha potuto costruire negli anni un gap importante su Mercedes e Ferrari. Al di là di come andrà a finire l’attuale stagione, in vista della prossima non fanno altro che moltiplicarsi le voci di un suo possibile addio alla Scuderia di Milton Keynes.

Tutto è cominciato con il chiacchieratissimo e controverso ‘caso Horner‘. Le accuse al Team Principal della Red Bull da parte di una dipendente, per un comportamento ‘aggressivo ed inappropriato’ da parte di Horner, hanno portato ad un’indagine interna che – con sorpresa di molti – si è conclusa senza nessuna prova contro il manager britannico.

La dipendente in questione è stata anche sospesa ma le questioni legali, pare, possano andare avanti ancora a lungo. Tutto ciò che creato una spaccatura profonda nel team, che non vive di certo tempi di grande serenità. Lo stesso Verstappen non ha voluto pronunciarsi in favore del Team Principal e suo padre Jos ha più volte attaccato Horner, sostenendo come la sua presenza in Red Bull possa portare in tempi brevi ad una pericolosa implosione.

Annuncio a sorpresa: ecco dove correrà Verstappen

Da qui la possibilità che Verstappen, nonostante un contratto con la Red Bull fino al 2028, possa decidere di fare le valigie e trasferirsi altrove nel 2025. Si parla insistentemente di Mercedes, con Toto Wolff che sta facendo una corte spietata al tre volte campione olandese.

Per il Team Principal austriaco Verstappen sarebbe il perfetto sostituto di Hamilton, destinato a sbarcare in Ferrari tra qualche mese. In tal senso, però, nelle scorse ore sono arrivate le parole di Christian Horner che hanno chiarito una volta per tutte quello che sarà il futuro di Verstappen. Evidentemente, ancora in Red Bull.

“Manteniamo la calma. Siamo tranquilli al 100% sul fatto che Max Verstappen rimarrà con noi“, ha detto ai microfoni di ‘Sky Sport F1’. L’inglese, oltre a confermare il campione del mondo in carica, ha poi sottolineato come la seconda guida in Red Bull sia effettivamente in bilico visto che Sergio Perez è in scadenza a fine 2024.

Horner, insomma, si è finalmente pronunciato gettando acqua sul fuoco: almeno a parole, Verstappen è destinato a continuare la sua carriera in Red Bull. Tra qualche mese sapremo se è vero.