Federica Pellegrini sbotta e annuncia la sua battaglia

L’ex nuotatrice Federica Pellegrini non le ha mandate a dire sul proprio profilo Instagram: nuova battaglia molto ardua, arriva l’annuncio

Essere mamma non è affatto una passeggiata di salute. La vita di Federica Pellegrini, per forza di cose, è cambiata da quando l’ex campionessa di nuoto ha dato alla luce la piccola Matilde, concepita insieme al marito Matteo Giunta. Una gioia immensa per la coppia, che ha mostrato fin da subito segnali importanti di grande affiatamento.

Insomma, Matilde è nata in un contesto ideale per crescere nel miglior modo possibile. E chissà, magari seguirà le orme della super mamma un giorno, ma adesso è decisamente troppo presto per mettere in atto delle previsioni. La Pellegrini, dal canto suo, rimane molto attiva sui social, in particolare Instagram dove conta ben 1,9 milioni di followers.

È solita raccontare ai fans il rapporto con la figlia e come vivono insieme la loro quotidianità. Allo stesso tempo, però, nella nuotatrice italiana più vincente della storia è cresciuto in maniera notevole il desiderio di tornare in forma come una volta. Di conseguenza, Federica si è convinta a rituffarsi in piscina, come lei stessa ha rivelato in un’intervista concessa ai microfoni di ‘Rainews’.

“Mi manca il mio corpo di prima, voglio riprendermelo“, ha dichiarato la Divina. Una frase che non lascia a tante interpretazioni. Chiaramente è inevitabile che la piccola Matilde complichi un po’ i piani della leggenda di Mirano, che raggiungerà la soglia dei 36 anni di età il prossimo 5 agosto.

Ma c’è comunque la possibilità di organizzarsi, gestendo bene il tempo a disposizione. Necessari in queste situazioni buon senso e pazienza. Il vantaggio è che Federica Pellegrini conosce il valore di dedizione e sacrificio.

Federica Pellegrini si unisce alla battaglia di WeWorld: ecco di cosa si tratta

Parallelamente, la ‘Divina’ ha deciso di unirsi alla battaglia di WeWorld, ossia l’associazione umanitaria che garantisce i diritti di donne e bambine. La campionessa lo ha reso noto attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. “Voglio portare la giustizia mestruale in Italia“, scrive Federica.

L’ex nuotatrice sottolinea come in Italia, ma anche in altri Paesi del mondo, ci siano ancora tante persone con mestruazioni che non possono permettersi prodotti come assorbenti, tamponi o coppette. In più spesso non hanno acqua pulita o accesso a luoghi adatti per gestire le mestruazioni.

Come se non bastasse, capita di frequente che tali soggetti non ricevano le informazioni adeguate sul ciclo mestruale. Tutto ciò lo si può definire ‘povertà mestruale’. Lo scopo di WeWorld è unire le voci, creando un movimento che produca un cambiamento concreto. Insomma, è ora di fare sul serio. E anche Federica Pellegrini, giustamente, vuole metterci del suo.