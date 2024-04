Jacobs, annuncio pazzesco: i tifosi sono in delirio

Marcell Jacobs si è reso protagonista di un annuncio importantissimo: adesso non ci sono più dubbi, tifosi in delirio per il campione azzurro

Marcell Jacobs ha raggiunto vette impressionanti, divenendo punto riferimento nel mondo dello sport. Questo grazie al suo talento straordinario, ma non solo ovviamente. Il campione azzurro ha lavorato sodo per arrivare dove è arrivato. D’altronde, non c’è talento che regga senza un impegno costante.

L’atleta nato a El Paso, in Texas, si trova oggi nel pieno della maturità sportiva. E la carta d’identità è ancora dalla sua parte, dato che il prossimo 26 settembre raggiungerà la soglia dei 30 anni di età. Toccare la vetta è complicatissimo, però è ancora più difficile mantenersi a un livello molto elevato. Necessario aver sviluppato nel corso degli anni un’adeguata resistenza mentale.

Il 2021 è stato l’anno della svolta per Marcell, il quale detiene il record europeo dei 100 metri piani grazie al tempo di 9”80 corso in finale ai Giochi olimpici di Tokyo. Quella prestazione memorabile gli valse una fantastica medaglia d’oro. Nessun atleta italiano prima di lui ci era riuscito, il che rende maggiormente l’idea di quanto sia enorme l’impresa in questione.

In quel di Tokyo è avvenuta la consacrazione e non poteva essere altrimenti. Ora bisogna evitare di perdere la fame, nonostante un periodo non particolarmente positivo. È l’unica via per mettere a referto altri successi. Non a caso Marcell si sta preparando per la stagione agonistica negli Stati Uniti.

Proprio in America ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’, durante la quale si è reso protagonista di un annuncio molto rilevante. Entrando più nello specifico, il campione azzurro ha svelato che il prossimo 18 maggio tornerà a correre in pista durante una gara ufficiale.

Marcell Jacobs torna in pista: c’è l’annuncio del campione azzurro

La sfida che lo attende è lo Sprint Festival, in programma a Roma. Ma come sta oggi Marcell Jacobs? “A livello mentale sto bene, sono molto rilassato e focalizzato sul mio allenamento. Ogni giorno mi alterno tra casa e campo, in più mi ritaglio un po’ di spazio per stare con i miei figli“, spiega il fuoriclasse 29enne.

Al momento Jacobs non pensa ad altro: vuole allenarsi e stare bene, dopodiché si concentrerà di più sulle gare che disputerà. L’intenzione è confermare i suoi due titoli, sia quello olimpico che quello europeo. Tra l’altro, il classe ’94 ha deciso di trasferirsi a Roma insieme alla famiglia.

Il Roma Sprint Festival si terrà nello Stadio dei Marmi, all’interno del Parco del Foro Italico, asset di Sport e Salute. E sempre nella capitale si svolgeranno gli Europei durante il mese di giugno. I tifosi, neanche a dirlo, non vedono l’ora di rivedere il campione in azione.