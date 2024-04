Juventus-Fiorentina 1-0: Gatti fa volare Allegri

Un gol di Gatti nel primo tempo permette alla Juventus di battere la Fiorentina e consolidare il terzo posto dopo la sconfitta dell’Atalanta e il pari del Bologna.

Juventus-Fiorentina, le formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Kouamé, Barak, Nico Gonzalez; Belotti.

La partita, Juventus-Fiorentina 1-0

Vince 1-0 la Juventus contro la Fiorentina. Prestazione di personalità dei bianconeri nel primo tempo che trovano il gol con Gatti ma se ne vedono annullare altri 3 per fuorigioco. Il primo a Weston McKennie dopo 6 minuti. Al 12′ ancora rete annullata con Bremer che impatta sulla conclusione di Vlahovic dopo la traversa di Gatti. La Juve continua ad attaccare e al 21′ trova il meritato vantaggio. Ci pensa Federico Gatti. Traversone dalla bandierina del calcio d’angolo di Kostic per l’imperioso stacco di testa di Bremer che trova solo il palo della porta di Terracciano, sulla respinta il più lesto di tutti è Gatti che deposita in rete. Al 32′ il terzo gol annullato ai bianconeri. A segnare sarebbe Dusan Vlahovic ma McKennie che gli aveva servito l’assist risulta essere in fuorigioco.

La ripresa, Juventus-Fiorentina 1-0

Nella ripresa Italiano cambia fuori Belotti e Mandragora per Maxime Lopez e Sottil. La Juventus si abbassa e attacca in contropiede. I bianconeri sfiorano il 2-0 con Kostic che mette un traversone pericoloso in area che termina di poco a lato. Nel finale la Fiorentina ci prova ma non riesce a passare. Al 74′ Nico Gonzalez colpisce la traversa.Meraviglia con il mancino dal limite dell’area di rigore di Nico Gonzalez che trova l’angolo giusto ma Szczesny si supera e manda la sfera sulla traversa. Al 85′ Beltran ha la palla dell’1-1 ma Nzola lo stoppa. Tacco di Milenkovic per Maxime Lopez che spedisce in mezzo per Beltran che calcia con il mancino a Szczesny battuto ma colpisce il compagno Nzola. La Fiorentina cerca ancora il pareggio ma la Juve si difende bene e regge fino alla fine portando a casa 3 punti fondamentali.